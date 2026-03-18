El anuncio de Epic Games que alegra a los fans de Fortnite en Android

Mediante un comunicado en la red social X, la empresa Epic Games anunció el retorno global de su videojuego Fortnite a la tienda oficial de Google. El esperado reingreso ocurre este jueves 19 de marzo después de una ausencia de más de cinco años en la plataforma para dispositivos Android.

La compañía desarrolladora informó sobre la ampliación de la disponibilidad en esta tienda, pues el título solo estaba presente en el mercado de Estados Unidos desde diciembre pasado.

La salida del programa en 2020 obedeció a la introducción de un sistema de pagos independiente. Con esa medida, Epic Games buscaba evitar las tasas económicas que Google Play Store impone a las transacciones dentro de las aplicaciones.

Este anuncio sigue a una diferencia judicial que inició en Estados Unidos por la retirada del juego de la tienda de Google. La decisión de la desarrolladora también supuso la salida de Fortnite de la tienda de Apple, lo cual dio paso a un juicio por prácticas monopolísticas con esa empresa tecnológica.