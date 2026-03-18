Tecnología

El anuncio de Epic Games que alegra a los fans de Fortnite en Android

La empresa desarrolladora confirmó la disponibilidad global del título para los usuarios de Android

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Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Epic introduce la función informes de voz en Fortnite. REMITIDA / HANDOUT por FORTNITE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/11/2023
Epic Games habilita de nuevo la descarga de Fortnite en la Play Store a nivel mundial. (FORTNITE/FORTNITE)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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