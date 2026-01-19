Tecnología

Fortnite prohíbe transacciones que influyan en ruedas de premios dentro de las islas

Epic Games ajustó las reglas de monetización en Fortnite tras críticas por ruedas de premios y cajas de botín en islas creadas por desarrolladores

Por Europa Press
Estos son los videojuegos gratis de la semana del 31 de octubre en Epic Games: solo hay que reclamarlos
Las nuevas directrices de Fortnite eliminan pagos que afectan ruedas de premios en islas. Los cambios aplican desde el 20 de enero. (Shutterstock)







