Fortnite prohíbe transacciones que influyan en ruedas de premios dentro de las islas

Las nuevas directrices de Fortnite eliminan pagos que afectan ruedas de premios en islas. Los cambios aplican desde el 20 de enero.

Fortnite prohibió las transacciones dentro de las islas que influyan directa o indirectamente en las ruedas de premios, como la venta de tiradas pagadas. La decisión se dio tras detectar prácticas de este tipo en experiencias como Steal the Brainrot, según las nuevas directrices de Epic Games.

La plataforma permitió desde el 9 de enero que los desarrolladores realizaran transacciones internas en las islas creadas por ellos. La medida buscó ampliar el control creativo y comercial de estudios independientes y fortalecer la competencia frente a modelos de monetización de otras plataformas como Roblox.

Hasta ese momento, Epic Games ofrecía únicamente un sistema de pagos por interacción. Con el cambio, los desarrolladores podían vender objetos duraderos, consumibles, elementos con impacto en la jugabilidad, paquetes combinados y objetos de pago aleatorios. También se habilitó la venta de pases personalizados, sistemas de progresión y zonas de acceso pagado.

Las quejas surgieron en la red social X por la isla Steal the Brainrot. En ese espacio, los desarrolladores implementaron una rueda de premios con recompensas aleatorias. Cada tirada tenía un costo de 100 V-Bucks, moneda conocida en español como PaVos. Además, se ofrecieron cajas de botín con contenido oculto hasta el momento de la compra.

Estas mecánicas generaron críticas por simular juegos de azar y por el riesgo de fomentar conductas adictivas. A partir de estas reacciones, Fortnite ajustó sus reglas de monetización.

Epic Games detalló en su página de Directrices para la monetización en la isla que no se permite ofrecer contenido que se use para comprar vueltas en ruedas de premios. Tampoco se autoriza vender impulsos de suerte que mejoren los resultados de esas mecánicas aleatorias.

Las nuevas restricciones entran en vigor este martes 20 de enero. Desde esa fecha, los desarrolladores deben eliminar estas experiencias de sus islas. Además, no se podrán introducir en nuevos contenidos dentro de Fortnite.

El cambio se da en un contexto de antecedentes regulatorios. Epic Games recibió una multa superior a €1,1 millones por parte de la Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos. El organismo sancionó a la compañía por explotar vulnerabilidades de niños y por aplicar prácticas comerciales desleales.

La autoridad neerlandesa señaló que la empresa presionó a menores para realizar compras mediante promociones directas, incluidas mecánicas similares a las ahora restringidas en las islas de Fortnite.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.