Tecnología

El ajuste del iPhone que puede extender la batería durante el día: así se activa en pocos pasos

La automatización integrada en iOS permite gestionar funciones como el Wi-Fi y mejorar la autonomía del dispositivo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Configurar una automatización en iOS puede ayudar a limitar funciones innecesarias y mejorar la duración de la batería.
Configurar una automatización en iOS puede ayudar a limitar funciones innecesarias y mejorar la duración de la batería. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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