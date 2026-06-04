El ajuste del iPhone que puede extender la batería durante el día: así se activa en pocos pasos

Configurar una automatización en iOS puede ayudar a limitar funciones innecesarias y mejorar la duración de la batería.

Muchos usuarios de iPhone enfrentan un problema recurrente: la batería no alcanza para toda la jornada, incluso cuando el uso del dispositivo no es intensivo.

Parte de esta situación se relaciona con procesos que permanecen activos en segundo plano y consumen energía sin que resulten evidentes para el usuario.

Aunque Apple incorpora herramientas para administrar el consumo energético, algunas funciones continúan operando de forma constante. Entre ellas destacan la conexión a redes, los servicios de localización y determinadas actualizaciones automáticas.

Ante este escenario, una opción integrada en iOS ganó popularidad por su capacidad para optimizar el rendimiento de la batería mediante una automatización sencilla. La herramienta no requiere aplicaciones adicionales y permite ejecutar acciones de forma automática según determinadas condiciones.

Cómo activar la automatización para ahorrar batería en iPhone

El proceso se realiza desde la aplicación Atajos, incluida en los dispositivos de Apple.

1. Ingresar a la aplicación Atajos

El primer paso consiste en abrir la app Atajos. Esta herramienta permite crear acciones automáticas dentro del sistema operativo sin necesidad de instalar programas externos.

2. Crear una nueva automatización

Dentro de la aplicación, el usuario debe acceder al apartado Automatización y seleccionar la opción para crear una automatización personal.

Esta función permite programar tareas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones.

3. Definir cuándo se activará

El siguiente paso es establecer la condición que activará la automatización.

Por ejemplo, puede configurarse para que funcione al llegar a un lugar específico, como la casa, o al salir de ese sitio.

4. Elegir la acción automática

Después, se selecciona la acción que ejecutará el iPhone.

Una de las opciones más útiles consiste en activar o desactivar el wifi automáticamente, lo que ayuda a reducir el consumo energético cuando la conexión no resulta necesaria.

5. Guardar la configuración

Una vez definidos todos los parámetros, solo resta guardar la automatización.

Desde ese momento, el dispositivo ejecutará la acción de forma automática cada vez que se cumpla la condición establecida.

¿Por qué esta función puede ayudar a la batería?

Este tipo de configuración evita que algunas funciones permanezcan activas de manera innecesaria.

Aunque el ahorro energético puede parecer reducido en cada uso, la optimización acumulada contribuye a una mejor autonomía con el paso del tiempo.

Además, la automatización simplifica tareas repetitivas y elimina la necesidad de realizar ajustes manuales de forma constante.

Las opciones de automatización en iPhone permiten así un uso más eficiente del dispositivo y pueden ayudar a prolongar la duración de la batería durante el día.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.