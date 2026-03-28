El adiós a un viejo problema de WhatsApp: así funciona la nueva herramienta de transferencia de chats entre Android e iPhone

WhatsApp facilita el cambio de celular con la transferencia de chats entre sistemas. Incluye IA para fotos y borrado selectivo de archivos grandes.

La aplicación de mensajería WhatsApp anunció en un comunicado herramientas nuevas para facilitar la migración de datos entre sistemas operativos diferentes. Ahora el sistema permite mover todo el historial de conversaciones desde un dispositivo iOS hacia uno con Android.

Esta opción incluye el traslado de fotografías y videos compartidos para evitar la pérdida de información al cambiar de teléfono móvil. La función de transferencia de chat busca simplificar esta transición.

Para los usuarios del sistema iOS, la plataforma habilitó la gestión de dos cuentas de forma simultánea en un mismo aparato. Esta herramienta ayuda a separar el ámbito personal del profesional sin necesidad de cargar dos dispositivos físicos distintos.

En materia de almacenamiento, la empresa introdujo una herramienta para liberar espacio de manera selectiva. Puede elegir y eliminar archivos de gran tamaño sin que esto implique borrar el historial completo de la conversación.

La plataforma integró también funciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la experiencia visual. El sistema ahora ofrece sugerencias automáticas de stickers cuando el usuario incluye emojis en sus mensajes.

Mediante la tecnología de Meta AI, la aplicación asiste en el retoque de fotografías directamente en la ventana de chat. Puede modificar las imágenes antes de enviarlas a sus contactos de manera rápida.

Otra novedad es la función de ayuda para la escritura, la cual genera borradores de respuestas. El sistema analiza el contexto de la plática para proponer textos sugeridos al usuario.

WhatsApp confirmó que el despliegue de estas actualizaciones ocurre de forma progresiva en todo el mundo. Los cambios llegarán a la totalidad de las cuentas durante las próximas semanas.