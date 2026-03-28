Tecnología

El adiós a un viejo problema de WhatsApp: así funciona la nueva herramienta de transferencia de chats entre Android e iPhone

La plataforma implementa herramientas que permiten migrar historiales completos entre iOS y Android, además de gestionar dos cuentas en un mismo iPhone

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Por Europa Press
Nuevas funciones de WhatsApp REMITIDA / HANDOUT por META Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/3/2026
WhatsApp facilita el cambio de celular con la transferencia de chats entre sistemas. Incluye IA para fotos y borrado selectivo de archivos grandes. (META/META)







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