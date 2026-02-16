¿Dónde están los archivos eliminados de WhatsApp y cómo recuperarlos sin perder sus chats?

Los archivos borrados pueden recuperarse con copia de seguridad previa en iCloud o Drive. Sin respaldo, la eliminación es definitiva.Fotos: Mayela López

Perder fotos, videos o documentos en WhatsApp genera preocupación. Esto ocurre por error o por falta de espacio en el celular. Sin embargo, la aplicación ofrece alternativas para intentar recuperar esos archivos si existe un respaldo previo.

¿A dónde van los archivos eliminados de WhatsApp?

Los archivos borrados no se envían a una papelera interna. WhatsApp no cuenta con esa función. No obstante, pueden permanecer de forma temporal en ciertas carpetas del dispositivo.

En Android, los archivos suelen guardarse en la carpeta “Media”. En iPhone, pueden ubicarse en “Recientes”, siempre que la configuración lo permita.

En dispositivos Apple, si la opción no está activa, el archivo se elimina de forma definitiva. En ese caso, la única vía de recuperación es una copia de seguridad en la nube.

El papel de las copias de seguridad en iCloud y Drive

Las copias de seguridad permiten restaurar mensajes, chats y archivos eliminados. Estos respaldos se almacenan en la nube, ya sea en iCloud o en Google Drive.

Estos archivos no ocupan espacio dentro de la aplicación ni en el almacenamiento del celular.

En iPhone, si la copia en la nube está activa y se elimina un archivo del álbum de WhatsApp, este permanece de forma temporal. El sistema lo elimina de manera automática tras 30 días.

Cómo activar o revisar la copia de seguridad

La forma más segura de recuperar archivos eliminados es mediante un respaldo previo. Para verificar si está activo o configurarlo, siga estos pasos:

Ingrese a “Ajustes”.

Seleccione “Chats”.

Pulse “Copia de seguridad”.

Toque “Realizar copia ahora”.

Defina la frecuencia del respaldo, ya sea semanal o mensual.

Cómo restaurar archivos eliminados en WhatsApp

Si necesita recuperar información porque cambió de dispositivo o por una emergencia, debe contar con una copia activa.

El procedimiento es el siguiente:

Desinstale y reinstale WhatsApp.

Seleccione “Restaurar”.

Verifique su número si utiliza Android.

Ingrese su Apple ID si usa iPhone.

Pulse “Siguiente” cuando finalice la sincronización.

Tras completar el proceso, los archivos respaldados reaparecen en la cuenta.

Por qué conviene borrar archivos inservibles

Cuando la memoria de WhatsApp se llena, la aplicación puede presentar fallas. Algunas funciones dejan de operar con normalidad.

Entre los problemas más frecuentes está la imposibilidad de grabar videos o tomar fotos desde la cámara interna. También se bloquean nuevas descargas y el guardado de contactos.

Por esa razón, se recomienda eliminar de forma periódica documentos, fotos y videos que ya no resulten necesarios. También se aconseja borrar contactos antiguos por motivos de seguridad.

