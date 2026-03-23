Tecnología

Desactive esta función de WhatsApp y reduzca el riesgo de ciberataques en su celular

Una configuración común en WhatsApp puede abrir la puerta a virus y fraudes. Aprenda a desactivarla y tome control de su seguridad digital

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Por El Universal / México / GDA
La descarga automática en WhatsApp puede exponer su celular a malware. Desactivarla reduce riesgos y mejora el control de archivos.
La descarga automática en WhatsApp puede exponer su celular a malware. Desactivarla reduce riesgos y mejora el control de archivos. (Canva Stock/Charliepix)







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