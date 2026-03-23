Desactive esta función de WhatsApp y reduzca el riesgo de ciberataques en su celular

La descarga automática en WhatsApp puede exponer su celular a malware. Desactivarla reduce riesgos y mejora el control de archivos.

La descarga automática de archivos en WhatsApp puede exponer su celular a amenazas digitales sin que usted lo note. Esta función permite que fotos, videos y documentos se guarden de forma inmediata, incluso si provienen de contactos desconocidos.

En un entorno donde los fraudes digitales aumentan, este ajuste se convierte en un punto clave para la seguridad del dispositivo.

Por qué la descarga automática representa un riesgo

Cuando la opción está activa, cualquier archivo recibido se almacena sin validación previa. Esto abre la puerta a distintos problemas de seguridad.

Uno de los principales es el malware oculto. Archivos que parecen inofensivos pueden incluir software dañino que afecta el sistema.

También se presenta la saturación de almacenamiento. La descarga constante de contenido innecesario ocupa memoria y reduce el rendimiento del celular.

Otro riesgo es la exposición a fraudes. Algunos documentos o imágenes buscan engañar al usuario para obtener datos personales o acceso al dispositivo.

En ciertos casos, abrir un archivo infectado basta para comprometer la información del equipo.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

Usted puede modificar esta configuración en pocos pasos desde la aplicación.

Abra WhatsApp en su celular

Ingrese a Configuración

Seleccione Almacenamiento y datos

Ubique la sección Descarga automática de medios

Desmarque fotos, audio, videos y documentos en datos móviles, wifi y roaming

A partir de ese momento, usted decide qué archivos descargar.

Una medida simple que mejora la seguridad

Desactivar esta función brinda mayor control sobre el contenido que llega al dispositivo. También reduce el riesgo de ataques digitales.

En el contexto actual, donde los métodos de fraude evolucionan, ajustes básicos como este ayudan a proteger la información personal.

La recomendación es evitar que el celular descargue archivos sin autorización. En seguridad digital, la prevención resulta clave.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.