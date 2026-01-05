Tecnología

Desactivar permisos de tres funciones comunes, mejora la duración de la batería del celular

Un ajuste en permisos de aplicaciones redujo el consumo de energía y permitió extender la autonomía del teléfono sin eliminar apps ni usar el modo ahorro

Por O Globo / Brasil / GDA
Limitar actualizaciones en segundo plano, localización y Bluetooth mejoró el rendimiento de la batería y casi duplicó su duración diaria.
Limitar actualizaciones en segundo plano, localización y Bluetooth mejoró el rendimiento de la batería y casi duplicó su duración diaria. (Canva/Canva)







