Tecnología

¿Se conecta primero el celular o el cargador? Esta es la forma correcta de hacerlo

El orden al conectar y desconectar el cargador influye en la batería y el funcionamiento general del celular

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Damián Arroyo C.
El orden al cargar su celular influye en la batería: conectar mal puede causar sobretensión y reducir su vida útil.
Un mal hábito al cargar el celular puede provocar daños eléctricos y acortar la duración de la batería. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCelulares
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.