Demanda contra Meta por gafas Ray-Ban inteligentes destapa revisión de videos privados por trabajadores en Kenia

Acción legal en Estados Unidos señala que Meta no informó con claridad que contratistas humanos revisaban videos captados por sus gafas inteligentes

Por Europa Press
Demanda en San Francisco cuestiona privacidad de gafas Ray-Ban Meta tras revelarse revisión humana de videos usados para entrenar inteligencia artificial.
Demanda en San Francisco cuestiona privacidad de gafas Ray-Ban Meta tras revelarse revisión humana de videos usados para entrenar inteligencia artificial. (Ray-ban.com/Captura)







