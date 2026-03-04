Tecnología

Videos íntimos aparecen en material que revisan humanos: investigación cuestiona privacidad de gafas de Meta

Reportaje de medios suecos expone que revisores humanos acceden a videos captados por gafas inteligentes de Meta, incluso escenas privadas dentro de hogares

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Trabajadores subcontratados por Meta revisan videos captados por gafas inteligentes para entrenar inteligencia artificial, según investigación periodística.
Trabajadores subcontratados por Meta revisan videos captados por gafas inteligentes para entrenar inteligencia artificial, según investigación periodística. (META/META)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGafas inteligentesMetaInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.