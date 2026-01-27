Demanda acusa a Meta de acceder a chats de WhatsApp y pone en duda su cifrado de extremo a extremo

Una demanda internacional pone en duda el cifrado de WhatsApp y acusa a Meta de analizar mensajes privados, algo que la compañía niega.

Una demanda presentada en Estados Unidos acusa a Meta de acceder a los mensajes privados de los usuarios de WhatsApp y de falsear su sistema de cifrado de extremo a extremo, una de las principales banderas de privacidad de la plataforma. La empresa rechazó los señalamientos.

WhatsApp, propiedad de Meta, promociona su servicio como una plataforma donde todas las comunicaciones permanecen protegidas por cifrado de extremo a extremo. Esta tecnología se aplica a mensajes, llamadas, fotografías, copias de seguridad, ubicación en tiempo real y estados, según detalla la propia compañía en su centro de ayuda.

La medida, que se activa por defecto, indica que solo el emisor y el receptor pueden acceder al contenido. El cifrado impide el acceso de terceros, incluida la misma Meta, de acuerdo con la información oficial de la aplicación.

No obstante, la demanda interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco sostiene que Meta sí almacena y analiza las comunicaciones de WhatsApp. El documento también afirma que la empresa tiene la capacidad de acceder a los mensajes, pese a las promesas de privacidad.

El grupo demandante incluye abogados y organizaciones de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica. Según el expediente, el sistema de cifrado de extremo a extremo y las herramientas de seguridad de WhatsApp no funcionarían como se anuncia. Bloomberg informó sobre el caso tras revisar la demanda.

Ante estos señalamientos, el portavoz de WhatsApp, Andy Stone, negó las acusaciones. Según su posición, cualquier afirmación que cuestione el cifrado de los mensajes resulta falsa. Stone también indicó que la plataforma utiliza el protocolo Signal para el cifrado de extremo a extremo desde hace una década y calificó la demanda como infundada.

