¿Dejaría que ChatGPT gestione sus finanzas? Esta es la nueva apuesta de OpenAI

ChatGPT permitirá a sus usuarios conectar cuentas de banco para recibir recomendaciones de inversión y ahorro, aunque con límites estrictos de seguridad.

La empresa OpenAI lanzó una nueva experiencia para su herramienta ChatGPT que permite la gestión directa de las finanzas personales. Esta función facilita la vinculación del sistema con las cuentas y tarjetas bancarias de los usuarios para un control automatizado.

Actualmente, la herramienta está en vista previa para un grupo reducido de suscriptores del plan Pro en Estados Unidos. La firma tecnológica confirmó en un comunicado que el servicio se expandirá tras esta fase inicial de pruebas.

Según la compañía, más de 200.000.000 de personas consultan mensualmente al sistema sobre temas de inversión y presupuestos. Esta alta demanda de información económica motivó el desarrollo de la nueva interfaz financiera.

La función utiliza el modelo GPT-5.5 para analizar consultas complejas y contextuales sobre el dinero del usuario. El sistema permite compartir objetivos de ahorro o planes para el pago de préstamos personales. Con estos datos, la inteligencia artificial genera recomendaciones personalizadas de acuerdo con el perfil económico.

OpenAI aclaró que los datos financieros compartidos por los clientes mantienen un carácter estrictamente confidencial. Aunque ChatGPT accede a saldos, transacciones y pasivos, el sistema no visualiza los números completos de las cuentas.

La plataforma también tiene restringida la posibilidad de realizar cambios o movimientos de dinero en los productos bancarios. La empresa subrayó que, a pesar de que la función brinda seguridad en la administración del dinero, esta no sustituye al asesoramiento financiero profesional.