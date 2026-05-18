Tecnología

¿Dejaría que ChatGPT gestione sus finanzas? Esta es la nueva apuesta de OpenAI

La nueva herramienta de OpenAI utiliza el modelo GPT-5.5 para analizar saldos y transacciones bancarias con el fin de ofrecer consejos personalizados

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Por Europa Press
ChatGPT como gestor de las finanzas personales de los usuarios REMITIDA / HANDOUT por OPENAI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/5/2026
ChatGPT permitirá a sus usuarios conectar cuentas de banco para recibir recomendaciones de inversión y ahorro, aunque con límites estrictos de seguridad. (OPENAI/OPENAI)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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