¿Cuántos años musicales tiene usted? Spotify explica el misterioso cálculo de su Wrapped 2025

Spotify cruzó información de consumo entre usuarios y reveló edades musicales que no siempre coinciden con la edad real

Por O Globo / Brasil / GDA
Spotify comparó su música favorita con la de otros usuarios para estimar su edad musical. La cifra se basa en los lanzamientos que más escuchó.
