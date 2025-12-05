¿Cuántos años musicales tiene usted? Spotify explica el misterioso cálculo de su Wrapped 2025

Spotify comparó su música favorita con la de otros usuarios para estimar su edad musical. La cifra se basa en los lanzamientos que más escuchó.

El nuevo recurso del Spotify Wrapped 2025, conocido como “edad musical”, ha generado curiosidad en redes sociales. Usuarios han compartido su sorpresa al descubrir que sus gustos musicales no coinciden con su edad biológica. Pero, ¿cómo se calcula este dato?

Spotify examinó las canciones que cada persona escuchó entre enero y mediados de noviembre. La plataforma analizó las fechas de lanzamiento de cada tema para determinar cuáles periodos se destacaron más en el consumo del usuario. Luego, comparó ese comportamiento con el de otras personas de la misma edad.

El sistema buscó identificar un período de cinco años que predominó entre las canciones escuchadas. Esa ventana corresponde al llamado “pico de reminiscencia”, una etapa que suele darse entre los 16 y 21 años. Según Spotify, durante esa fase de la juventud las personas forman vínculos emocionales más fuertes con la música.

Por ejemplo, si una persona escucha con frecuencia canciones lanzadas a finales de los años 70, más que otros de su misma edad, la plataforma estima que su edad musical es de unos 63 años, una cifra cercana a quienes vivieron su juventud en esa época.

Además de este nuevo dato, la retrospectiva 2025 de Spotify incluyó otras funcionalidades. El sistema mostró los álbumes más reproducidos del año, una nueva clasificación de fanáticos que indica la posición de cada usuario entre los seguidores de su artista favorito y mantuvo las categorías habituales: géneros, canciones y cantantes más escuchados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.