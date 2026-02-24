Cuánto dura la batería de un auto híbrido

El sistema cambia de forma automática al motor de gasolina y mantiene la marcha sin interrupciones para el conductor.

La llegada de los carros eléctricos e híbridos enchufables generó nuevas dudas entre los conductores. Una de las más frecuentes es qué sucede si un híbrido enchufable se queda sin batería. La respuesta es clara. El vehículo no se detiene ni queda varado.

En un carro híbrido enchufable (PHEV), cuando la batería se agota, el sistema activa de forma automática el motor de combustión interna. El cambio ocurre de manera suave. El conductor casi no percibe la transición. El sistema de gestión del vehículo ejecuta el proceso sin interrupciones en la marcha.

¿Cómo funciona un híbrido enchufable?

Un PHEV combina un motor de combustión con un motor eléctrico y una batería recargable. Usted puede cargarlo al conectarlo a una toma de corriente.

El vehículo puede operar solo con electricidad, solo con gasolina o con ambos sistemas de forma conjunta. En modo eléctrico no genera emisiones directas. Además reduce el consumo de combustible.

Cuando la batería pierde su carga, el motor de gasolina asume la propulsión. Esto permite mantener la autonomía y facilita viajes largos sin depender de un punto de recarga inmediato.

¿Cuál es la autonomía en modo eléctrico?

La autonomía varía según el tamaño de la batería y el modelo.

El Hyundai Tucson PHEV puede recorrer hasta 74 km en modo 100% eléctrico.

El Toyota RAV4 PHEV alcanza hasta 75 km en modo eléctrico, según datos del fabricante.

En ambos casos el mejor rendimiento ocurre en la ciudad. En carretera aumenta la velocidad y se activa con mayor frecuencia el motor de gasolina.

Los híbridos enchufables activan el motor de combustión cuando se agota la batería y continúan el recorrido sin detenerse. (Mazda/Internet)

¿Qué pasa cuando la batería se agota?

Cuando la batería principal llega a su límite, el vehículo cambia al modo de combustión. El proceso es automático.

El sistema híbrido todavía puede recuperar energía durante la conducción. Esa energía se almacena mediante el sistema de regeneración. El automóvil puede usarla en momentos específicos como aceleraciones o desplazamientos a baja velocidad.

Esto permite que el modo híbrido optimice el rendimiento y la eficiencia incluso sin carga completa en la batería principal.

La posibilidad de quedarse sin batería genera inquietud en algunos conductores. Sin embargo, en un híbrido enchufable, el diseño contempla esta situación y garantiza la continuidad del trayecto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.