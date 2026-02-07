Tecnología

¿Cuánto detergente necesita su lavadora? El error silencioso que daña la ropa y el equipo

Usar más jabón del recomendado genera residuos, malos olores y desgaste prematuro en lavadoras de alta eficiencia, según criterios técnicos internacionales

Por El Universal / México / GDA
Dos cucharadas de detergente bastan para una carga media. El exceso deja residuos, favorece bacterias y reduce la vida útil de la lavadora.
Dos cucharadas de detergente bastan para una carga media. El exceso deja residuos, favorece bacterias y reduce la vida útil de la lavadora.







