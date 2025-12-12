Ciencia

Lavar frutas y verduras con jabón de platos parece lógico, pero ingeniera en alimentos advierte sobre un riesgo oculto

Especialistas indican que las frutas y verduras absorben residuos del jabón y explican cómo realizar un lavado seguro sin poner en riesgo la salud

Por Europa Press
El jabón de platos deja residuos no aptos para consumo. Agua y fricción se mantienen como el método más seguro para limpiar frutas y verduras.
El jabón de platos deja residuos no aptos para consumo. Agua y fricción se mantienen como el método más seguro para limpiar frutas y verduras. (Mariana Zapién/Canva)







