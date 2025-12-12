Lavar frutas y verduras con jabón de platos parece lógico, pero ingeniera en alimentos advierte sobre un riesgo oculto

El jabón de platos deja residuos no aptos para consumo. Agua y fricción se mantienen como el método más seguro para limpiar frutas y verduras.

El lavado de frutas y verduras con jabón de platos se volvió una práctica común. Muchas personas creen que este producto elimina mejor la suciedad y los microorganismos. Sin embargo, especialistas en inocuidad alimentaria señalaron que este hábito genera más riesgos que beneficios.

La ingeniera en alimentos Mariana Zapién afirmó en un video difundido en su Instagram que los productos frescos absorben residuos del jabón. Señaló que estos compuestos no están diseñados para entrar en contacto directo con alimentos. La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y programas de seguridad alimentaria de la Universidad de California respaldaron esta advertencia.

Por qué el jabón de platos no debe usarse en alimentos

Las superficies de las frutas y verduras poseen estructuras porosas o irregulares. Estas retienen pequeñas cantidades de jabón incluso después del enjuague. Tales residuos incluyen fragancias, colorantes y detergentes formulados para vajilla, no para consumo humano.

Zapién indicó que su ingestión provoca irritación, malestar gastrointestinal y alteraciones del sabor. Añadió que estos productos contienen sustancias no aptas para uso alimentario. La FDA señaló que el jabón doméstico no pasó evaluaciones para contacto directo con alimentos. Por esta razón su uso se desaconseja en cualquier escenario.

La eficacia tampoco mejora. Lavar con jabón no elimina más microorganismos que el uso de agua potable y fricción manual. Las guías sanitarias recomiendan un lavado exhaustivo bajo el chorro de agua.

Cómo lavar frutas y verduras de forma segura

Las directrices de la FDA y los programas universitarios de inocuidad coinciden en un método simple y seguro:

Frutas y verduras firmes o rugosas: Lávelas bajo agua corriente. Frótelas con la mano o con un cepillo de cerdas suaves para retirar tierra y microorganismos.

Hojas verdes, frutas delicadas y alimentos que se consumen crudos: Lávelos primero con agua potable. Luego desinféctelos con un producto apto para uso alimentario. Las alternativas incluyen desinfectantes con cloro en concentraciones permitidas, soluciones de plata coloidal, ozono o extractos de semillas cítricas.

Secado: Deje escurrir o seque con papel de cocina limpio.

El procedimiento resulta sencillo y evita riesgos. El jabón de platos continúa siendo útil para limpiar recipientes y ollas, pero no debe aplicarse sobre alimentos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.