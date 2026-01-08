¿Cuándo será la próxima promoción de videojuegos en Steam? Conozca el calendario completo de rebajas para 2026

Steam reveló las promociones y ferias del primer semestre de 2026, con eventos mensuales y grandes descuentos en juegos de PC y Steam Deck.

Steam dio a conocer el calendario oficial de promociones y ferias para el primer semestre de 2026. La programación incluye, al menos, dos grandes eventos mensuales entre enero y mayo, con rebajas que se extienden por una o dos semanas.

Estas actividades permiten adquirir juegos de PC y Steam Deck con precios reducidos. También incluyen ferias temáticas centradas en géneros específicos. Por esta razón, resulta clave marcar las fechas y dar seguimiento a la Lista de Deseos dentro de la tienda de Valve.

Las promociones de Steam abarcan juegos, contenidos descargables y paquetes recientes. Entre los títulos que podrían recibir descuentos más notorios durante el año figuran Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2 y Hollow Knight: Silksong.

Asimismo, juegos consolidados como Cyberpunk 2077 y Red Dead Redemption 2 suelen aparecer en algunos eventos con precios por debajo de $20, según el comportamiento habitual de la plataforma.

Antes de la primera gran liquidación estacional, el Festival de Detetive abre el calendario el 12 de enero. Luego siguen otros eventos temáticos, como el Festival de Juegos de Tablero y una nueva edición del Next Fest de Steam en febrero, el cual ofrece miles de demos de juegos para PC.

La Promoción de Otoño de Steam, una de las más relevantes del semestre, quedó programada para el 19 de marzo. Este evento concentra algunos de los mayores descuentos del período.

Además del calendario oficial, existen promociones menores semanales impulsadas directamente por las distribuidoras. Estas ofertas no forman parte del cronograma anunciado. La programación para el segundo semestre de 2026 se dará a conocer en una fecha posterior.

Promociones del Steam en 2026: fechas confirmadas

Enero

Festival de Detetive: 12 al 19 de enero

12 al 19 de enero Festival de Juegos de Tablero: 26 de enero al 2 de febrero

Febrero

Festival de Digitación: 5 al 9 de febrero

5 al 9 de febrero Festival Jugador contra Jugador: 9 al 16 de febrero

9 al 16 de febrero Festival Ecuestre: 19 al 23 de febrero

19 al 23 de febrero Next Fest de Steam (febrero 2026): 23 de febrero al 2 de marzo

Marzo

Festival de Defensa de Torres: 9 al 16 de marzo

9 al 16 de marzo Promoción de Otoño del Steam 2026: 19 al 26 de marzo

19 al 26 de marzo Festival de Casa y Hogar: 30 de marzo al 6 de abril

Abril

Festival de Objetos Ocultos: 9 al 13 de abril

9 al 13 de abril Festival Medieval: 20 al 27 de abril

Mayo

Festival de Construcción de Mazos: 4 al 11 de mayo

4 al 11 de mayo Festival Oceánico: 18 al 25 de mayo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.