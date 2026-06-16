Tecnología

Cuáles son las 22 funciones ocultas de Google Maps que pocos conocen

Desde mapas sin conexión hasta predicción de parqueo y rutas más eficientes, la aplicación ofrece herramientas que muchos usuarios aún desconocen

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Por La Nación / Argentina / GDA
La plataforma incorpora opciones avanzadas para planificar viajes, reducir contratiempos y mejorar la navegación en automóvil o transporte público.
La plataforma incorpora opciones avanzadas para planificar viajes, reducir contratiempos y mejorar la navegación en automóvil o transporte público. (ChatGPT/Generada con IA)







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