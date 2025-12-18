¿Cuál será el próximo juego gratuito de Epic Games? Una lista despierta expectativas

Un supuesto listado filtrado señala qué juegos podrían quedar gratis en Epic Games Store durante diciembre. La empresa aún no confirma la información.

La Epic Games Store activó su promoción de fin de año con videojuegos gratuitos. La tienda permitió reclamar Hogwarts Legacy sin costo hasta el jueves 18 de diciembre. A partir de esa fecha ofreció nuevos títulos gratuitos cada día.

Un supuesto listado filtrado circuló en redes y sitios especializados. La información apuntó a que otros 14 juegos formarían parte de la promoción. Entre ellos apareció Red Dead Redemption 2, uno de los títulos más reconocidos de Rockstar.

El antecedente generó atención. En 2020, la misma plataforma ofreció GTA 5 de forma gratuita. Ese hecho impulsó la idea de que el rumor podría tener base real.

El sitio NotebookCheck indicó que la lista surgió de una publicación en la red social china QQ. El contenido incluyó juegos populares como Detroit: Become Human y otros que aún no figuraban en el catálogo de Epic Games Store.

Algunos de esos títulos fueron Commander Keen, Terraria y Mortal Kombat 11. La filtración sugirió que estos juegos podrían agregarse a la tienda durante la promoción.

Las filtraciones no resultaron extrañas en esta campaña. En enero de 2024, usuarios conocieron antes de tiempo que A Plague Tale: Innocence y Marvel’s Guardians of the Galaxy quedarían gratis. En ese caso, la información provino del filtrador Billbill-kun, reconocido en el ámbito de los videojuegos.

En esta ocasión, la fuente resultó menos confiable. Por esa razón, la información no tuvo carácter oficial. La Epic Games Store también realizó cambios de último momento en promociones anteriores.

Esta fue la lista supuestamente filtrada con fechas asignadas:

Hogwarts Legacy – 11 de diciembre

– 11 de diciembre Jurassic World: Evolution 2 – 18 de diciembre

– 18 de diciembre Desperados 3 – 19 de diciembre

– 19 de diciembre T otal War: Warhammer – 20 de diciembre

– 20 de diciembre Tropico 5 – 21 de diciembre

– 21 de diciembre Chicken Police – Paint it Red! – 22 de diciembre

– 22 de diciembre Loop Hero – 23 de diciembre

– 23 de diciembre LEGO Batman – 24 de diciembre

– 24 de diciembre Commander Keen – 25 de diciembre

– 25 de diciembre Farming Simulator 22 – 26 de diciembre

– 26 de diciembre Slime Rancher 2 – 27 de diciembre

– 27 de diciembre Terraria – 28 de diciembre

– 28 de diciembre Detroit: Become Human – 29 de diciembre

– 29 de diciembre Mortal Kombat 11 – 30 de diciembre

– 30 de diciembre Red Dead Redemption 2 – 31 de diciembre

Cómo reclamar los juegos gratis

Los juegos gratuitos se concentran en la página oficial: https://store.epicgames.com/en-US/free-games. Usted debe ingresar y seleccionar el banner del juego del día ubicado en la parte superior.

Luego debe presionar Obtener y completar el proceso de autenticación. El título quedará agregado a su biblioteca.

Para jugar, usted necesita descargar el launcher de Epic Games en PC. La tienda también cuenta con aplicación móvil para Android. Los juegos gratuitos para celulares son distintos a los de computadora.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.