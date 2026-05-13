¿Cuál fue la primera canción que usted escuchó en Spotify? Así puede averiguarlo

Spotify habilitó una función móvil para conocer la primera canción escuchada y las estadísticas históricas de cada cuenta.

La plataforma de streaming Spotify presentó Spotify 20: Your Party of the Year(s), una nueva experiencia interactiva que permite a los usuarios conocer datos inéditos sobre su historial musical desde que abrieron su cuenta. La herramienta ya está disponible en dispositivos móviles en 144 mercados y en 16 idiomas.

La iniciativa forma parte de la celebración por los 20 años de Spotify y ofrece estadísticas personalizadas como la primera canción reproducida, el artista más escuchado de todos los tiempos y la cantidad total de canciones diferentes escuchadas por cada usuario.

Además, la plataforma genera una lista personalizada con las 120 canciones más reproducidas por cada persona, acompañada por el número de reproducciones de cada tema. Esa lista puede guardarse directamente en la biblioteca musical del usuario.

Spotify explicó que la experiencia tiene un formato interactivo y funciona como una trivia. En uno de los apartados, la aplicación presenta varias opciones para que el usuario intente adivinar cuál fue la primera canción que escuchó en la plataforma.

La compañía también habilitó tarjetas para compartir resultados en redes sociales o enviarlos a contactos. Cada historia incluye datos históricos relacionados con los hábitos de escucha de cada cuenta.

Para acceder a la función, usted debe abrir la aplicación de Spotify desde el celular y escribir “Spotify 20″ en el buscador. También puede ingresar desde el navegador móvil mediante el sitio oficial de Spotify.

La experiencia es exclusiva para teléfonos móviles y no está habilitada en computadoras o televisores inteligentes.

Spotify también lanzó una serie de playlists editoriales con canciones representativas de distintas épocas, movimientos culturales y tendencias musicales de las últimas dos décadas.

La empresa indicó que esta celebración busca destacar el papel de los usuarios y artistas en la evolución de la plataforma desde su creación.