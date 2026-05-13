Tecnología

¿Cuál fue la primera canción que usted escuchó en Spotify? Así puede averiguarlo

Spotify habilitó una nueva experiencia interactiva que permite conocer datos inéditos de su historial musical, incluida la primera canción que escuchó desde que abrió la cuenta

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Por Silvia Ureña Corrales
Spotify habilitó una función móvil para conocer la primera canción escuchada y las estadísticas históricas de cada cuenta.
Spotify habilitó una función móvil para conocer la primera canción escuchada y las estadísticas históricas de cada cuenta. (Spotify/Spotify)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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