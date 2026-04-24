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Estos son los 20 artistas más escuchados de todos los tiempos, según Spotify

La plataforma celebra 20 años con un ranking histórico que revela qué cantantes dominaron la reproducción global y marcaron generaciones de oyentes en todo el mundo

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Por Silvia Ureña Corrales
Spotify publicó su ranking histórico tras 20 años. Taylor Swift encabeza una lista dominada por el pop y la música urbana.
Spotify publicó su ranking histórico tras 20 años. Taylor Swift encabeza una lista dominada por el pop y la música urbana. (AFP/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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