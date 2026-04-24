Estos son los 20 artistas más escuchados de todos los tiempos, según Spotify

Spotify publicó su ranking histórico tras 20 años. Taylor Swift encabeza una lista dominada por el pop y la música urbana.

Tras dos décadas de operación global, la plataforma de streaming Spotify publicó por primera vez el listado de los contenidos más reproducidos en su historia, con datos acumulados hasta abril de 2026.

El anuncio incluyó rankings de artistas, álbumes, canciones, pódcast y audiolibros, construidos a partir del comportamiento de cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

En la categoría principal, la cantante Taylor Swift lidera el listado de los artistas más escuchados, seguida por Bad Bunny y Drake, según datos oficiales compartidos por la empresa.

La lista también ubica a figuras como The Weeknd, Ariana Grande y Ed Sheeran entre los primeros lugares, lo que evidencia la dominancia del pop y la música urbana en el consumo global durante los últimos años.

De acuerdo con Spotify, estos resultados reflejan no solo el éxito comercial, sino también la conexión sostenida con audiencias globales, que han integrado estas producciones en su vida cotidiana.

La empresa señaló que el ranking responde a una acumulación histórica de reproducciones, lo que permite observar tendencias de largo plazo en la industria musical digital.

El informe surge en el marco del aniversario número 20 de la plataforma, que se consolidó como uno de los principales servicios de streaming a nivel mundial y como un actor clave en la transformación del consumo musical.

El listado completo según Spotify: