Cuál es la diferencia entre las pilas AA y AAA y qué significan las letras

El tamaño no es la única diferencia entre las pilas AA y AAA. Su capacidad energética define el rendimiento en distintos dispositivos.

Las pilas AA y AAA están presentes en millones de hogares y alimentan dispositivos tan diversos como controles remotos, relojes, juguetes y accesorios electrónicos. Aunque su uso es cotidiano, pocas personas conocen el origen de estas denominaciones y las diferencias que van más allá de sus dimensiones.

La clasificación surgió durante el siglo XX, cuando el crecimiento de los dispositivos electrónicos evidenció un problema para consumidores y fabricantes. Cada empresa utilizaba baterías con medidas propias. Esta situación dificultaba la compatibilidad entre equipos y elevaba los costos de producción.

Ante ese panorama, distintas compañías y organismos especializados impulsaron un sistema de estandarización. El acuerdo dio origen a una clasificación basada en letras que identificaba los distintos tamaños de pilas cilíndricas.

Con el avance de la tecnología aparecieron dispositivos cada vez más pequeños. Esto llevó a la incorporación de formatos compactos como las AA y AAA, que se adaptaron a las nuevas necesidades del mercado y se convirtieron en las más utilizadas del mundo.

¿Cuál es la diferencia entre las pilas AA y AAA?

Aunque la diferencia más evidente es el tamaño, el aspecto más relevante está relacionado con la capacidad de almacenamiento de energía.

Las pilas AA tienen mayores dimensiones. Gracias a ello pueden almacenar más energía y ofrecer una autonomía superior. Por esa razón suelen emplearse en dispositivos con un consumo energético más alto o que requieren funcionar durante más tiempo.

Además, este formato se comercializa en diferentes variantes, entre ellas alcalinas, recargables y de litio.

Por su parte, las pilas AAA son más pequeñas y livianas. Estas características las convierten en una opción adecuada para equipos compactos y de bajo consumo energético.

Es común encontrarlas en controles remotos, teclados inalámbricos y otros dispositivos electrónicos donde el ahorro de espacio y peso resulta importante.

A pesar de sus diferencias físicas y de capacidad, ambos formatos comparten una tensión nominal de 1,5 voltios en sus versiones alcalinas convencionales.

¿Cuál conviene elegir?

La elección entre una pila AA y una AAA depende de los requerimientos de cada dispositivo.

Las pilas AA ofrecen una mayor duración gracias a su capacidad energética. Las AAA destacan por su tamaño reducido y menor peso.

La combinación de ambas características explica por qué estos dos formatos continúan entre los más utilizados en hogares de todo el mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.