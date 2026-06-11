Tecnología

Cuál es la diferencia entre las pilas AA y AAA y qué significan las letras

Las pilas AA y AAA comparten el mismo voltaje, pero una característica poco conocida determina cuál ofrece mayor autonomía

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Por La Nación / Argentina / GDA
El tamaño no es la única diferencia entre las pilas AA y AAA. Su capacidad energética define el rendimiento en distintos dispositivos.
El tamaño no es la única diferencia entre las pilas AA y AAA. Su capacidad energética define el rendimiento en distintos dispositivos. (ChatGPT/Generada con IA)







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