¿Cuál consola portátil vale la pena en 2026? Cinco opciones que dominan el mercado

El mercado de consolas portátiles crece en 2026 con modelos para streaming, emulación y juegos AAA de alta calidad.

Los videojuegos portátiles ganan terreno en 2026 con modelos que van desde opciones enfocadas en streaming hasta equipos capaces de ejecutar títulos AAA. El mercado ofrece alternativas para distintos presupuestos y estilos de juego.

Entre los dispositivos más destacados aparecen el Nintendo Switch 2, el PlayStation Portal, el ROG Xbox Ally, el Steam Deck y el Retroid Pocket 4 Pro. Los precios varían según el tipo de hardware y funciones disponibles.

La selección tomó en cuenta popularidad en tiendas en línea, volumen de ventas, calificaciones de usuarios y desempeño técnico. También se analizaron aspectos como autonomía, calidad de pantalla, compatibilidad y rendimiento gráfico.

¿Qué debe revisar antes de comprar una consola portátil?

Elegir una consola portátil depende del tipo de experiencia que usted busca. Algunos modelos funcionan mediante streaming. Otros ejecutan juegos de forma nativa.

Estos son los aspectos más importantes:

Procesador y memoria RAM

Compatibilidad con juegos modernos

Sistema operativo

Resolución y tamaño de pantalla

Duración de batería

Ergonomía y peso

Capacidad de almacenamiento

Conectividad Wi-Fi y Bluetooth

Precio

PlayStation Portal: la opción más accesible para usuarios de PS5

El PlayStation Portal funciona como reproductor remoto para PlayStation 5. El dispositivo transmite juegos mediante conexión Wi-Fi y replica las funciones del control DualSense.

Cuenta con pantalla LCD de 8 pulgadas, resolución 1080p y soporte para 60 FPS. También incorpora gatillos adaptables y retroalimentación háptica.

La batería de 4.370 mAh ofrece entre 4 y 8 horas de uso. Mantiene una calificación de 4,4 estrellas sobre 5 en tiendas digitales.

Ventajas

Experiencia similar al DualSense

Pantalla amplia

Integración directa con PS5

Desventajas

No ejecuta juegos de forma nativa

Requiere conexión estable

No incluye Bluetooth tradicional

Retroid Pocket 4 Pro apuesta por la nostalgia y la emulación

El Retroid Pocket 4 Pro se dirige a jugadores que buscan títulos retro y emulación. El dispositivo utiliza procesador MediaTek Dimensity 1100, memoria RAM de 8 GB y sistema Android.

La consola ejecuta emuladores de GameCube y PlayStation 2 con buen rendimiento. También soporta juegos Android y servicios de juego en la nube.

La pantalla IPS mide 4,7 pulgadas. Además, incorpora salida HDMI.

La batería de 5.000 mAh alcanza cerca de 6 horas de uso moderado.

Ventajas

Gran desempeño en emulación

Diseño compacto

Buena autonomía

Desventajas

Pantalla pequeña

Configuración compleja para principiantes

Precio elevado para su enfoque

Nintendo Switch 2 mantiene el liderazgo familiar

El Nintendo Switch 2 sigue como una de las opciones más atractivas para familias y jugadores casuales. El modelo mejora el hardware respecto a la generación anterior y mantiene el formato híbrido.

La consola permite alternar entre modo portátil y modo dock. También incluye retrocompatibilidad con títulos de Nintendo Switch.

La batería de 5.000 mAh ofrece entre 3 y 7 horas de autonomía. En juegos exigentes puede bajar hasta 2 horas.

Ventajas

Amplio catálogo exclusivo

Modo híbrido mejorado

Compatible con juegos de Switch

Desventajas

Juegos con precios altos

Autonomía limitada en títulos pesados

Menor potencia frente a rivales

ROG Xbox Ally busca competir con las consolas tradicionales

El ROG Xbox Ally nació de la alianza entre ASUS y Xbox. El equipo utiliza procesador AMD Ryzen Z2A, memoria RAM LPDDR5 de 16 GB y almacenamiento SSD de 512 GB.

El dispositivo trabaja con Windows 11 y ofrece acceso a Xbox Game Pass, Steam y Epic Games Store.

Uno de sus puntos fuertes es la pantalla táctil Full HD de 7 pulgadas con frecuencia de 120 Hz y soporte FreeSync Premium.

La batería de 40 Wh alcanza entre 2 y 5 horas según el nivel gráfico del juego.

Ventajas

Pantalla fluida de 120 Hz

Compatibilidad total con Windows

Integración con Xbox Game Pass

Desventajas

Autonomía reducida en juegos AAA

Calentamiento en sesiones largas

Interfaz táctil exige adaptación

Steam Deck continúa entre los favoritos del mercado

El Steam Deck se mantiene como una de las consolas portátiles más populares entre jugadores de PC.

El dispositivo incorpora pantalla OLED de 7,4 pulgadas y sistema SteamOS optimizado por Valve.

Aunque no supera en potencia a algunos rivales, logra ejecutar muchos juegos modernos con rendimiento estable.

La batería de 50 Wh promete hasta 12 horas de uso en títulos ligeros.

Ventajas

Sistema optimizado

Buena autonomía

Amplia compatibilidad con juegos de PC

Desventajas

Diseño voluminoso

Menor potencia frente a otros equipos

Precio alto en Costa Rica

¿Cuál es la mejor consola portátil en 2026?

La respuesta depende del perfil de cada usuario.

El PlayStation Portal funciona mejor para quienes ya tienen PS5. El Retroid Pocket 4 Pro destaca en emulación y juegos clásicos. El Nintendo Switch 2 mantiene una propuesta familiar y accesible.

Por otra parte, el ROG Xbox Ally y el Steam Deck apuntan a jugadores que buscan experiencia cercana al PC gaming.

Cada modelo prioriza características distintas. El mercado actual ofrece opciones desde entretenimiento casual hasta alto rendimiento portátil.