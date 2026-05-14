Tecnología

¿Cuál consola portátil vale la pena en 2026? Cinco opciones que dominan el mercado

Conozca las mejores consolas portátiles de 2026. Nintendo Switch 2, Steam Deck y otras opciones destacan por potencia, batería y compatibilidad

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Por O Globo / Brasil / GDA
La Switch original alcanzó 155,37 millones de unidades vendidas y superó a la Nintendo DS, en un contexto marcado por el relevo generacional hacia la Switch 2.
El mercado de consolas portátiles crece en 2026 con modelos para streaming, emulación y juegos AAA de alta calidad. (Canva/Canva)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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