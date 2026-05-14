¿Cuál consola portátil vale la pena en 2026? Cinco opciones que dominan el mercado

Los videojuegos portátiles ganan terreno en 2026 con modelos que van desde opciones enfocadas en streaming hasta equipos capaces de ejecutar títulos AAA. El mercado ofrece alternativas para distintos presupuestos y estilos de juego.
Entre los dispositivos más destacados aparecen el Nintendo Switch 2, el PlayStation Portal, el ROG Xbox Ally, el Steam Deck y el Retroid Pocket 4 Pro. Los precios varían según el tipo de hardware y funciones disponibles.
La selección tomó en cuenta popularidad en tiendas en línea, volumen de ventas, calificaciones de usuarios y desempeño técnico. También se analizaron aspectos como autonomía, calidad de pantalla, compatibilidad y rendimiento gráfico.
¿Qué debe revisar antes de comprar una consola portátil?
Elegir una consola portátil depende del tipo de experiencia que usted busca. Algunos modelos funcionan mediante streaming. Otros ejecutan juegos de forma nativa.
Estos son los aspectos más importantes:
- Procesador y memoria RAM
- Compatibilidad con juegos modernos
- Sistema operativo
- Resolución y tamaño de pantalla
- Duración de batería
- Ergonomía y peso
- Capacidad de almacenamiento
- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth
- Precio
PlayStation Portal: la opción más accesible para usuarios de PS5
El PlayStation Portal funciona como reproductor remoto para PlayStation 5. El dispositivo transmite juegos mediante conexión Wi-Fi y replica las funciones del control DualSense.
Cuenta con pantalla LCD de 8 pulgadas, resolución 1080p y soporte para 60 FPS. También incorpora gatillos adaptables y retroalimentación háptica.
La batería de 4.370 mAh ofrece entre 4 y 8 horas de uso. Mantiene una calificación de 4,4 estrellas sobre 5 en tiendas digitales.
Ventajas
- Experiencia similar al DualSense
- Pantalla amplia
- Integración directa con PS5
Desventajas
- No ejecuta juegos de forma nativa
- Requiere conexión estable
- No incluye Bluetooth tradicional
Retroid Pocket 4 Pro apuesta por la nostalgia y la emulación
El Retroid Pocket 4 Pro se dirige a jugadores que buscan títulos retro y emulación. El dispositivo utiliza procesador MediaTek Dimensity 1100, memoria RAM de 8 GB y sistema Android.
La consola ejecuta emuladores de GameCube y PlayStation 2 con buen rendimiento. También soporta juegos Android y servicios de juego en la nube.
La pantalla IPS mide 4,7 pulgadas. Además, incorpora salida HDMI.
La batería de 5.000 mAh alcanza cerca de 6 horas de uso moderado.
Ventajas
- Gran desempeño en emulación
- Diseño compacto
- Buena autonomía
Desventajas
- Pantalla pequeña
- Configuración compleja para principiantes
- Precio elevado para su enfoque
Nintendo Switch 2 mantiene el liderazgo familiar
El Nintendo Switch 2 sigue como una de las opciones más atractivas para familias y jugadores casuales. El modelo mejora el hardware respecto a la generación anterior y mantiene el formato híbrido.
La consola permite alternar entre modo portátil y modo dock. También incluye retrocompatibilidad con títulos de Nintendo Switch.
La batería de 5.000 mAh ofrece entre 3 y 7 horas de autonomía. En juegos exigentes puede bajar hasta 2 horas.
Ventajas
- Amplio catálogo exclusivo
- Modo híbrido mejorado
- Compatible con juegos de Switch
Desventajas
- Juegos con precios altos
- Autonomía limitada en títulos pesados
- Menor potencia frente a rivales
ROG Xbox Ally busca competir con las consolas tradicionales
El ROG Xbox Ally nació de la alianza entre ASUS y Xbox. El equipo utiliza procesador AMD Ryzen Z2A, memoria RAM LPDDR5 de 16 GB y almacenamiento SSD de 512 GB.
El dispositivo trabaja con Windows 11 y ofrece acceso a Xbox Game Pass, Steam y Epic Games Store.
Uno de sus puntos fuertes es la pantalla táctil Full HD de 7 pulgadas con frecuencia de 120 Hz y soporte FreeSync Premium.
La batería de 40 Wh alcanza entre 2 y 5 horas según el nivel gráfico del juego.
Ventajas
- Pantalla fluida de 120 Hz
- Compatibilidad total con Windows
- Integración con Xbox Game Pass
Desventajas
- Autonomía reducida en juegos AAA
- Calentamiento en sesiones largas
- Interfaz táctil exige adaptación
Steam Deck continúa entre los favoritos del mercado
El Steam Deck se mantiene como una de las consolas portátiles más populares entre jugadores de PC.
El dispositivo incorpora pantalla OLED de 7,4 pulgadas y sistema SteamOS optimizado por Valve.
Aunque no supera en potencia a algunos rivales, logra ejecutar muchos juegos modernos con rendimiento estable.
La batería de 50 Wh promete hasta 12 horas de uso en títulos ligeros.
Ventajas
- Sistema optimizado
- Buena autonomía
- Amplia compatibilidad con juegos de PC
Desventajas
- Diseño voluminoso
- Menor potencia frente a otros equipos
- Precio alto en Costa Rica
¿Cuál es la mejor consola portátil en 2026?
La respuesta depende del perfil de cada usuario.
El PlayStation Portal funciona mejor para quienes ya tienen PS5. El Retroid Pocket 4 Pro destaca en emulación y juegos clásicos. El Nintendo Switch 2 mantiene una propuesta familiar y accesible.
Por otra parte, el ROG Xbox Ally y el Steam Deck apuntan a jugadores que buscan experiencia cercana al PC gaming.
Cada modelo prioriza características distintas. El mercado actual ofrece opciones desde entretenimiento casual hasta alto rendimiento portátil.