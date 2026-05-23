Tecnología

Conozca las ventajas de activar el ‘modo avión’ en el celular y cuándo conviene desactivarlo

Una herramienta diseñada para viajes aéreos también puede mejorar el desempeño del celular y reducir interrupciones diarias

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Por La Nación / Argentina / GDA
Activar el modo avión puede extender la batería, optimizar la carga y disminuir distracciones durante el uso diario.
Activar el modo avión puede extender la batería, optimizar la carga y disminuir distracciones durante el uso diario. (ChatGPT/Generada con IA)







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