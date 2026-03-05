Conozca cómo usar su computadora de forma remota y acceder a archivos desde cualquier lugar

El Escritorio Remoto de Chrome permite abrir archivos y manejar su computadora desde cualquier lugar con una conexión segura y un PIN.

Acceder a los archivos de su computadora cuando usted está fuera de casa sí es posible. Con una herramienta gratuita de Google Chrome, cualquier usuario puede controlar su equipo a distancia y abrir documentos, usar aplicaciones o transferir archivos desde otro dispositivo.

La función se llama Escritorio Remoto de Chrome. Este sistema permite manipular una computadora desde otro ordenador, un teléfono o una tableta. La conexión funciona a través de Internet y solo requiere una extensión del navegador y una cuenta de Google.

Esta opción resulta útil cuando usted necesita un documento que quedó guardado en su computadora y no lo tiene en la nube. Con el acceso remoto, el escritorio del equipo aparece en la pantalla de otro dispositivo. Desde allí es posible abrir carpetas, descargar archivos o mover información entre dispositivos.

Cómo instalar el Escritorio Remoto de Chrome

El Escritorio Remoto de Chrome funciona en computadoras con Windows, Linux y macOS. La herramienta permite abrir aplicaciones y archivos de un equipo desde cualquier lugar.

Para configurarlo, primero debe instalar la extensión en la computadora que usted desea controlar.

Siga estos pasos:

Abra Google Chrome en la computadora que utilizará de forma remota.

en la computadora que utilizará de forma remota. Ingrese al sitio remotedesktop.google.com/access .

. Seleccione la opción Acceso remoto .

. Presione el ícono de descarga para instalar la extensión.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Actualice la página y seleccione Activar.

El sistema solicitará asignar un nombre a la computadora y crear un PIN de seis dígitos. Este código funciona como medida de seguridad para evitar accesos no autorizados.

Cómo controlar su computadora desde otro dispositivo

Una vez instalada la extensión, usted puede conectarse desde otro equipo o desde un teléfono.

Para hacerlo, debe ingresar al mismo sitio web o utilizar la aplicación Windows App, disponible para dispositivos Android y iOS.

Después siga estos pasos:

Inicie sesión con la misma cuenta de Google .

. Seleccione el nombre de la computadora configurada.

configurada. Ingrese el PIN de seguridad creado durante la instalación.

creado durante la instalación. Presione el ícono de flecha para iniciar la conexión.

Si el proceso se realiza correctamente, el escritorio completo de la computadora aparecerá en la pantalla del dispositivo remoto. Desde allí usted puede abrir programas, revisar archivos o transferir información entre dispositivos.

Cómo compartir el acceso remoto con otra persona

También es posible compartir el control del escritorio con otra persona mediante la opción de asistencia remota.

Para hacerlo debe ingresar al apartado Asistencia remota dentro del mismo sitio web.

Luego debe seleccionar Compartir esta pantalla. El sistema generará un código de acceso temporal.

La persona que recibirá el acceso debe entrar al mismo sitio web. Después debe ingresar el código en la sección Conéctate a otra computadora.

Por razones de seguridad, el código solo funciona durante cinco minutos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.