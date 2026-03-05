Tecnología

Conozca cómo usar su computadora de forma remota y acceder a archivos desde cualquier lugar

Una herramienta gratuita de Google permite controlar su computadora desde otro equipo o teléfono y acceder a documentos aunque esté lejos de casa

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El Escritorio Remoto de Chrome permite abrir archivos y manejar su computadora desde cualquier lugar con una conexión segura y un PIN.
El Escritorio Remoto de Chrome permite abrir archivos y manejar su computadora desde cualquier lugar con una conexión segura y un PIN. (Canva stock/Yan Krukau de Pexels/Pop Andreea's Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcomputadoraGoogle
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.