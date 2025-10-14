Conéctese a una red WiFi sin conocer la contraseña con estos métodos seguros

Cuando alguien llega a una casa o negocio y solicita la contraseña del WiFi, pero usted no la recuerda o prefiere no dictarla, existen formas fáciles y confiables para compartir el acceso sin comprometer la seguridad de la red.
Los fabricantes de dispositivos y sistemas operativos ofrecen funciones específicas para compartir el Internet sin revelar la clave. A continuación se detallan las opciones más efectivas para lograrlo.
Conexión entre dispositivos Apple
Los dispositivos Apple permiten compartir la contraseña automáticamente si ambos aparatos tienen el Bluetooth y el WiFi activados. Esta opción está disponible si los equipos están vinculados a
cuentas de Apple ID y se encuentran cerca. Una notificación ofrece la opción de compartir el acceso de forma automática.
Uso de código QR (Android y iPhone)
En Android 10 o versiones más recientes, desde los ajustes de WiFi es posible generar un código QR para compartir la red. El sistema solicitará una verificación por huella, PIN o patrón. Luego, mostrará un código que otra persona podrá escanear con la cámara para conectarse sin necesidad de escribir la contraseña.
Modelos recientes de iPhone también permiten mostrar o compartir el acceso a la red mediante QR, dependiendo de la versión del sistema operativo.
Activación de red de invitados
Algunos routers permiten habilitar una red de invitados. Esta alternativa proporciona acceso a Internet sin compartir la clave principal y mantiene los dispositivos externos separados del resto. Resulta útil para casas con visitas frecuentes o negocios que atienden público.
Creación de un hotspot móvil
Si no se puede acceder a la red principal, otra opción es convertir el celular en un punto de acceso (hotspot). Desde la configuración, se puede definir un nombre de red y contraseña personalizada. Así, otros dispositivos se conectan directamente al teléfono.
Recomendaciones esenciales de seguridad
- Evite el uso de PIN por WPS, pues presenta vulnerabilidades. Si utiliza WPS, que sea con botón físico y recuerde desactivarlo después.
- Mantenga su router actualizado para cerrar posibles fallos de seguridad.
- Active redes de invitados para conexiones externas.
- Si se conecta a una red WiFi pública, utilice VPN para proteger sus datos.
- No recurra a métodos ilegales para obtener contraseñas, ya que podrían tener consecuencias legales y comprometer su privacidad.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.