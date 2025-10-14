Conéctese a una red WiFi sin conocer la contraseña con estos métodos seguros

Métodos oficiales para acceder a WiFi sin contraseña: uso de QR, hotspot, red de invitados o Apple ID sin comprometer la seguridad

Cuando alguien llega a una casa o negocio y solicita la contraseña del WiFi, pero usted no la recuerda o prefiere no dictarla, existen formas fáciles y confiables para compartir el acceso sin comprometer la seguridad de la red.

Los fabricantes de dispositivos y sistemas operativos ofrecen funciones específicas para compartir el Internet sin revelar la clave. A continuación se detallan las opciones más efectivas para lograrlo.

Conexión entre dispositivos Apple

Los dispositivos Apple permiten compartir la contraseña automáticamente si ambos aparatos tienen el Bluetooth y el WiFi activados. Esta opción está disponible si los equipos están vinculados a

cuentas de Apple ID y se encuentran cerca. Una notificación ofrece la opción de compartir el acceso de forma automática.

Uso de código QR (Android y iPhone)

En Android 10 o versiones más recientes, desde los ajustes de WiFi es posible generar un código QR para compartir la red. El sistema solicitará una verificación por huella, PIN o patrón. Luego, mostrará un código que otra persona podrá escanear con la cámara para conectarse sin necesidad de escribir la contraseña.

Modelos recientes de iPhone también permiten mostrar o compartir el acceso a la red mediante QR, dependiendo de la versión del sistema operativo.

Activación de red de invitados

Algunos routers permiten habilitar una red de invitados. Esta alternativa proporciona acceso a Internet sin compartir la clave principal y mantiene los dispositivos externos separados del resto. Resulta útil para casas con visitas frecuentes o negocios que atienden público.

Creación de un hotspot móvil

Si no se puede acceder a la red principal, otra opción es convertir el celular en un punto de acceso (hotspot). Desde la configuración, se puede definir un nombre de red y contraseña personalizada. Así, otros dispositivos se conectan directamente al teléfono.

Recomendaciones esenciales de seguridad

Evite el uso de PIN por WPS, pues presenta vulnerabilidades. Si utiliza WPS, que sea con botón físico y recuerde desactivarlo después.

Mantenga su router actualizado para cerrar posibles fallos de seguridad.

Active redes de invitados para conexiones externas.

Si se conecta a una red WiFi pública, utilice VPN para proteger sus datos.

No recurra a métodos ilegales para obtener contraseñas, ya que podrían tener consecuencias legales y comprometer su privacidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.