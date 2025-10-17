Con esta inteligencia artificial puede aprender idiomas de forma sencilla y gratuita

Perplexity suma una función para aprender idiomas con escritura y pronunciación de frases clave en siete lenguas.

Perplexity AI incorporó desde este viernes una nueva función con la que su asistente de inteligencia artificial permite a los usuarios aprender idiomas.

La actualización ofrece una manera rápida y sencilla de adquirir frases clave para comunicarse en el extranjero, según informó la empresa en un comunicado compartido en X.

Esta herramienta permite al usuario practicar palabras básicas y frases más elaboradas en otros idiomas, con acceso tanto a la escritura como a la pronunciación de cada una.

Perplexity funcionaba hasta ahora como un motor de búsqueda basado en inteligencia artificial, pero con esta expansión de capacidades busca posicionarse como una plataforma de aprendizaje interactivo.

Por el momento, esta nueva función incluye siete idiomas: español, francés, alemán, coreano, hindi, griego y portugués. Está disponible en dispositivos iOS y también a través de la Web. La compañía confirmó que más adelante estará disponible para Android, según adelantó Aravind Sriniva, director ejecutivo de Perplexity AI.

