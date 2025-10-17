Tecnología

Con esta inteligencia artificial puede aprender idiomas de forma sencilla y gratuita

La herramienta permite practicar idiomas desde iOS y la Web, y llegará pronto a Android, confirmó la empresa

Por Europa Press
Perplexity suma una función para aprender idiomas con escritura y pronunciación de frases clave en siete lenguas.
Perplexity suma una función para aprender idiomas con escritura y pronunciación de frases clave en siete lenguas. (Canva/Canva)







notas iaInteligencia artificialIAPerplexityIdiomas
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

