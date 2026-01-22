Cómo ver mensajes eliminados en WhatsApp paso a paso

Los mensajes eliminados en WhatsApp se pueden recuperar al restaurar una copia de seguridad almacenada en la cuenta vinculada al teléfono.

¿Es posible recuperar mensajes borrados en WhatsApp? La respuesta es afirmativa. La aplicación cuenta con un sistema que permite volver a ver chats eliminados, siempre que exista una copia de seguridad activa. Este respaldo resulta clave cuando los mensajes se borran por error o descuido.

WhatsApp facilita la comunicación diaria. También ofrece herramientas para restaurar conversaciones perdidas. El proceso no requiere aplicaciones externas. Solo necesita una configuración previa dentro de la plataforma.

¿Para qué sirven las copias de seguridad de WhatsApp?

Las copias de seguridad duplican los chats y su contenido. Incluyen fotos, videos, audios y documentos. Este respaldo permite acceder a la información cuando se pierde el teléfono o se cambia de dispositivo.

En Android, los respaldos se almacenan en la cuenta de Google Drive. En iOS, se guardan en iCloud. Actualmente, esta opción representa la única forma oficial de recuperar mensajes eliminados en WhatsApp.

Requisitos para crear una copia de seguridad

Antes de intentar recuperar mensajes, el dispositivo debe contar con espacio suficiente de almacenamiento. Esto garantiza que el respaldo incluya todo el contenido de los chats.

WhatsApp permite programar las copias de forma automática. Así, el usuario reduce el riesgo de perder información importante.

Paso a paso para activar la copia de seguridad

Para crear o verificar un respaldo, siga este procedimiento:

Ingrese a Ajustes en WhatsApp y seleccione Chats .

en WhatsApp y seleccione . Presione Copia de seguridad .

. Elija Guardar en Google Drive en Android o Copia automática en iPhone.

en Android o en iPhone. Defina la frecuencia del respaldo automático.

del respaldo automático. Active Incluir videos si desea guardarlos.

Una vez completado el proceso, los mensajes quedan protegidos. Al cambiar de teléfono o reinstalar la aplicación, WhatsApp permite restaurar el historial desde esa copia.

Cómo recuperar mensajes eliminados en WhatsApp

Cuando un mensaje se elimina por accidente, la recuperación depende del último respaldo disponible. Al reinstalar WhatsApp en el dispositivo, la aplicación ofrece la opción de restaurar la copia de seguridad y volver a leer los chats.

Este método funciona solo si el mensaje existía al momento del último respaldo.

Truco adicional para restaurar chats de inmediato

Si la recuperación resulta urgente, se puede restaurar el historial con estos pasos:

Desinstale WhatsApp o cierre la aplicación.

Abra nuevamente la app en el teléfono.

Seleccione Restaurar historial de chats cuando aparezca la opción.

cuando aparezca la opción. Ingrese el código de seguridad o el enviado por SMS.

o el enviado por SMS. Active Incluir videos si desea recuperarlos.

Este procedimiento permite volver a acceder a mensajes, fotos, documentos o videos incluidos en la copia de seguridad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.