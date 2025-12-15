Cómo usar el celular como control remoto y acceder a funciones ocultas de la TV

Guía práctica para convertir su celular en un control remoto funcional para distintos tipos de televisores.

Perder el control remoto o enfrentar una falla técnica crea una molestia inmediata. Sin embargo, su celular funciona como un control completo, sin necesidad de adquirir un dispositivo nuevo. Este método ofrece comodidad y reduce la cantidad de basura electrónica.

El uso del celular para manejar la televisión ganó popularidad entre personas que buscan practicidad al disfrutar películas y programas. Existen aplicaciones y funciones que permiten vincular ambos aparatos sin procesos complejos.

Hoy, casi cualquier celular incluye opciones que facilitan la conexión con un televisor. Los métodos más comunes son los siguientes.

Sensor infrarrojo (IR)

Algunos modelos incorporan sensor IR, tecnología que transforma señales térmicas en comandos para manejar la TV. Esta función permite cambiar canales, encender, apagar o ajustar el volumen.

Los dispositivos Xiaomi, Huawei y Motorola incluyen este sensor. Para utilizarlo, se descarga la aplicación Control remoto TV, con calificación 4,7/5 en Play Store.Luego se efectúa la vinculación conectando el celular y el televisor a la misma red WiFi.Estas aplicaciones suelen incluir publicidad.

Aplicaciones oficiales

Las Smart TV de marcas como Samsung, LG o Roku permiten el control por medio de sus aplicaciones oficiales disponibles en las tiendas móviles. La vinculación se realiza mediante la red WiFi. Estas apps no incluyen publicidad y no tienen costo.

Android TV

El Centro de Ayuda de Google indica que, si ambos dispositivos utilizan Android TV, la configuración se realiza así:

Abrir la aplicación e iniciar sesión con una cuenta Google. Oprimir Control remoto o TV cercana. Establecer la conexión mediante WiFi o Bluetooth.

Uso de iPhone como control remoto

El iPhone funciona como control remoto únicamente con dispositivos compatibles de Apple, como Apple TV.

Según el Centro de Ayuda de Apple, la vinculación se realiza así:

En iPhone o iPad

Abrir el Centro de control y tocar el ícono del control remoto del Apple TV. Seguir las instrucciones de la pantalla para enlazar ambos dispositivos.

Si el iPhone incluye iOS 12 o posterior, o el iPad tiene iPadOS 13 o posterior, los controles se activan de forma automática cuando se detecta un Apple TV 4K.

En Apple Watch

Ingresar a la aplicación Mando del reloj inteligente. Seleccionar Apple TV 4K y enlazar mediante WiFi o Bluetooth.

El uso del celular como control remoto no constituye una práctica reciente, pero ofrece una solución rápida cuando el control original se extravía o deja de funcionar. Además, aporta comodidad en el uso diario del televisor y permite centralizar funciones en un solo dispositivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.