Tecnología

Cómo usar el celular como control remoto y acceder a funciones ocultas de la TV

Opciones para controlar su televisor desde el celular mediante sensores, apps oficiales o plataformas inteligentes

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Guía práctica para convertir su celular en un control remoto funcional para distintos tipos de televisores.
Guía práctica para convertir su celular en un control remoto funcional para distintos tipos de televisores. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcelularcontrol remotoTVtelevision
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.