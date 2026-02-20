¿Cómo saber cuál es el procesador de su PC? Guía paso a paso para identificarlo y evitar errores de rendimiento

Guía práctica para revisar el procesador de su computadora y evitar problemas de rendimiento.

Saber cuál es el procesador de la computadora resulta clave para determinar si el equipo requiere una mejora. Esta pieza distribuye tareas y funciona como el cerebro del sistema. Un modelo inadecuado puede limitar el rendimiento de otros componentes y generar problemas en el uso diario.

Un procesador de entrada como Core 3 o Ryzen 3 puede generar cuellos de botella si se combina con una tarjeta gráfica de gama alta como la RTX 5090. Esta desproporción impacta el desempeño en juegos y tareas exigentes.

A continuación, usted encontrará una guía clara para identificar el procesador de su computadora y conocer aspectos básicos sobre su funcionamiento.

¿Qué es el procesador del computador?

El procesador o CPU es el componente principal del equipo. Su función consiste en transformar códigos binarios en información visible en la pantalla.

También ejecuta acciones básicas como mover el mouse o escribir con el teclado. En videojuegos, envía instrucciones a la tarjeta gráfica para generar imágenes. Además, procesa elementos como físicas e inteligencia artificial de personajes.

¿Cómo saber cuál es el procesador de su PC?

En equipos con Windows, el procedimiento es sencillo.

Escriba “Configuraciones” en la barra de búsqueda. Ingrese al apartado “Sistema”. Desplácese hasta la sección “Sobre”.

En esa ventana aparecen los datos del hardware. Allí usted puede revisar almacenamiento interno, memoria RAM, tarjeta gráfica y el modelo exacto del procesador.

¿Cuáles son las principales líneas de procesadores?

Las marcas Intel y AMD dominan el mercado de procesadores para computadoras.

En el caso de Intel, la línea Core Ultra 9 destaca por su arquitectura de 24 núcleos. Ocho núcleos se enfocan en alto rendimiento. Dieciséis priorizan eficiencia energética. El modelo Core Ultra 9-285K alcanza hasta 5.7 GHz y se orienta a juegos y tareas de alta exigencia.

Por su parte, AMD ofrece el Ryzen 7 9800X3D como una opción sólida para usuarios convencionales. Este modelo posee ocho núcleos y 16 hilos. Llega hasta 5.2 GHz. Integra tecnología 3D V-Cache, la cual mejora el rendimiento en videojuegos.

En gamas intermedias, AMD Ryzen 5 7600 e Intel Core Ultra 5 225F brindan buen desempeño en juegos con tasas de cuadros moderadas y en trabajos básicos.

¿Cada cuánto cambiar la pasta térmica del procesador?

La pasta térmica no requiere cambios frecuentes. El reemplazo suele realizarse cada uno o dos años en computadoras portátiles y de escritorio.

Algunas señales advierten la necesidad de cambio:

Ventiladores que aumentan su velocidad con mayor frecuencia.

Incremento inusual en la temperatura del equipo.

Reducción del rendimiento por sobrecalentamiento.

Mantener este componente en buen estado ayuda a preservar la estabilidad del sistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.