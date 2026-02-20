¿Cómo saber cuál es el procesador de su PC? Guía paso a paso para identificarlo y evitar errores de rendimiento

Saber cuál es el procesador de la computadora resulta clave para determinar si el equipo requiere una mejora. Esta pieza distribuye tareas y funciona como el cerebro del sistema. Un modelo inadecuado puede limitar el rendimiento de otros componentes y generar problemas en el uso diario.
Un procesador de entrada como Core 3 o Ryzen 3 puede generar cuellos de botella si se combina con una tarjeta gráfica de gama alta como la RTX 5090. Esta desproporción impacta el desempeño en juegos y tareas exigentes.
A continuación, usted encontrará una guía clara para identificar el procesador de su computadora y conocer aspectos básicos sobre su funcionamiento.
¿Qué es el procesador del computador?
El procesador o CPU es el componente principal del equipo. Su función consiste en transformar códigos binarios en información visible en la pantalla.
También ejecuta acciones básicas como mover el mouse o escribir con el teclado. En videojuegos, envía instrucciones a la tarjeta gráfica para generar imágenes. Además, procesa elementos como físicas e inteligencia artificial de personajes.
¿Cómo saber cuál es el procesador de su PC?
En equipos con Windows, el procedimiento es sencillo.
- Escriba “Configuraciones” en la barra de búsqueda.
- Ingrese al apartado “Sistema”.
- Desplácese hasta la sección “Sobre”.
En esa ventana aparecen los datos del hardware. Allí usted puede revisar almacenamiento interno, memoria RAM, tarjeta gráfica y el modelo exacto del procesador.
¿Cuáles son las principales líneas de procesadores?
Las marcas Intel y AMD dominan el mercado de procesadores para computadoras.
En el caso de Intel, la línea Core Ultra 9 destaca por su arquitectura de 24 núcleos. Ocho núcleos se enfocan en alto rendimiento. Dieciséis priorizan eficiencia energética. El modelo Core Ultra 9-285K alcanza hasta 5.7 GHz y se orienta a juegos y tareas de alta exigencia.
Por su parte, AMD ofrece el Ryzen 7 9800X3D como una opción sólida para usuarios convencionales. Este modelo posee ocho núcleos y 16 hilos. Llega hasta 5.2 GHz. Integra tecnología 3D V-Cache, la cual mejora el rendimiento en videojuegos.
En gamas intermedias, AMD Ryzen 5 7600 e Intel Core Ultra 5 225F brindan buen desempeño en juegos con tasas de cuadros moderadas y en trabajos básicos.
¿Cada cuánto cambiar la pasta térmica del procesador?
La pasta térmica no requiere cambios frecuentes. El reemplazo suele realizarse cada uno o dos años en computadoras portátiles y de escritorio.
Algunas señales advierten la necesidad de cambio:
- Ventiladores que aumentan su velocidad con mayor frecuencia.
- Incremento inusual en la temperatura del equipo.
- Reducción del rendimiento por sobrecalentamiento.
Mantener este componente en buen estado ayuda a preservar la estabilidad del sistema.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.