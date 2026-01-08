Tecnología

¿Cómo quitar la pelusa del puerto de carga del celular sin dañarlo?

La limpieza correcta del puerto de carga evita fallas de conexión y problemas al cargar el celular. Estos métodos permiten hacerlo de forma segura

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
La pelusa y el polvo en el puerto de carga del celular generan fallas. Existen técnicas simples que permiten limpiarlo sin afectar los componentes.
La pelusa y el polvo en el puerto de carga del celular generan fallas. Existen técnicas simples que permiten limpiarlo sin afectar los componentes. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcelularcelulares
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.