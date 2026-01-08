¿Cómo quitar la pelusa del puerto de carga del celular sin dañarlo?

La pelusa y el polvo en el puerto de carga del celular generan fallas. Existen técnicas simples que permiten limpiarlo sin afectar los componentes.

La acumulación de pelusa y polvo en el puerto de carga del celular genera fallas de conexión y problemas de carga. Existen métodos sencillos y seguros que permiten limpiarlo sin afectar los componentes internos.

El celular figura entre los objetos de uso diario más frecuentes. Esa exposición constante facilita que polvo, tierra y pelusa ingresen en orificios como la entrada de audífonos y el puerto de carga.

Aunque muchas personas no consideran prioritaria esta limpieza, la suciedad acumulada provoca problemas de conectividad y fallas al cargar el dispositivo.

Por esa razón, especialistas recomiendan realizar un mantenimiento periódico con herramientas adecuadas y sin ejercer presión sobre las piezas internas.

Riesgos de un puerto de carga sucio

Mantener limpio el puerto de carga, también llamado puerto USB, resulta clave para el correcto funcionamiento del celular.

Según información divulgada por el blog de la empresa AVG AntiVirus, la basura acumulada en este orificio aumenta el riesgo de fallas de carga, errores al transferir datos mediante el cable USB y daños en las piezas metálicas.

La recomendación general señala una limpieza al menos una vez al mes. El proceso requiere cuidado para evitar daños en los pines metálicos, encargados de transmitir energía y datos.

Métodos seguros para limpiar el puerto de carga

La tienda de accesorios Ovisat señala que una limpieza regular permite una conexión segura y eficiente con cables y accesorios.

Estos son cuatro métodos recomendados para limpiar el puerto de carga y otros orificios del celular:

Alcohol isopropílico

Este producto resulta seguro para dispositivos electrónicos porque se evapora rápido y no daña componentes. Se debe humedecer ligeramente un paño de microfibra y pasarlo por la superficie externa del puerto. No se recomienda introducirlo.

Aire comprimido

El uso de aire comprimido facilita la eliminación de partículas sueltas. El envase debe colocarse a una distancia aproximada de 15 centímetros y aplicar el aire de forma gradual. Una presión excesiva puede empujar la suciedad hacia el interior.

Hisopos para maquillaje

Estos hisopos tienen un tamaño menor y un algodón más compacto. Esa característica reduce el riesgo de dejar residuos. También resultan útiles para limpiar accesorios, como la cabeza del cargador y el estuche de audífonos inalámbricos.

Trapos para lentes

Los paños para lentes están hechos de tejidos sintéticos que no desprenden pelusa ni generan rayones. Se pasan suavemente alrededor del puerto USB para eliminar suciedad y residuos de grasa provenientes de las manos.

Prácticas que se deben evitar

Nunca se deben utilizar agujas, pasadores, tachuelas ni trapos empapados. Tampoco se recomienda soplar directamente con la boca sobre el puerto de carga. Estas acciones pueden provocar daños internos en el celular.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.