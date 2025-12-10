Cómo programar un mensaje de WhatsApp en Android y iPhone

WhatsApp no permite agendar mensajes, pero con Wasavi o Scheduled es posible hacerlo desde Android o iPhone. Vea cómo funciona.

WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación entre familiares, amigos, colegas y clientes. Sin embargo, la aplicación no permite programar mensajes de forma nativa, lo que obliga a las personas a recordar enviarlos manualmente en momentos clave.

Para superar esta limitación, existen aplicaciones externas que permiten agendar mensajes en WhatsApp. En dispositivos Android, la opción más popular es Wasavi, mientras que en iPhone destaca Scheduled.

Ambas herramientas se pueden descargar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones correspondientes y ayudan a mantener una comunicación oportuna sin necesidad de estar pendiente del teléfono.

Cómo programar mensajes en WhatsApp con Wasavi

Wasavi está disponible en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Su uso es sencillo, pero necesita permisos clave para funcionar correctamente.

Pasos para programar un mensaje en Wasavi:

Instale Wasavi desde Play Store. Autorice los permisos para controlar el dispositivo y acceder a los contactos. En la pantalla principal, presione el ícono “+” junto a “Ingresar destinatario”. Elija el contacto o grupo de WhatsApp al que desea enviar el mensaje. Seleccione la fecha y hora exactas del envío. Escriba el mensaje. Pulse “enviar” desde la aplicación. Active las notificaciones para recibir un aviso antes del envío. Esto permite modificar el mensaje si lo desea.

Cómo programar mensajes en WhatsApp desde un iPhone

En dispositivos con iOS, una de las opciones más utilizadas es Scheduled, disponible en App Store. Aunque esta aplicación también facilita la programación de mensajes, el sistema operativo de Apple impide que el envío se haga de forma automática.

Instrucciones para usar Scheduled:

Descargue Scheduled desde la App Store. Permita el acceso a contactos y habilite las notificaciones. Presione “Create Message” o “Nuevo mensaje”. Seleccione WhatsApp como plataforma. Escriba el contenido del mensaje y elija el destinatario. Establezca fecha y hora de envío. Si lo desea, configure repeticiones diarias, semanales o mensuales. Active las notificaciones.

A la hora programada, Scheduled enviará un aviso. Al tocar la notificación, se abrirá WhatsApp con el mensaje ya escrito, pero la persona debe confirmar el envío de forma manual. Esta es una restricción propia del sistema iOS.

Algunos usuarios también recurren a SortCuts (Atajos) para mejorar la automatización, aunque sigue siendo necesaria la intervención humana final.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.