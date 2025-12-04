Cómo eliminar ‘archivos basura’ de WhatsApp y liberar espacio en su celular

WhatsApp puede fallar si el almacenamiento está lleno. Descubra cómo liberar espacio con herramientas internas de la app.

La acumulación de archivos multimedia en WhatsApp puede afectar el funcionamiento del teléfono. Cuando el espacio de almacenamiento se reduce al mínimo, la aplicación comienza a fallar, no permite enviar mensajes ni descargar contenido.

Para evitar este problema, WhatsApp ofrece una herramienta para gestionar archivos pesados y liberar espacio de forma segura. Este proceso puede realizarse desde los ajustes internos de la app, sin necesidad de aplicaciones externas.

Cómo saber cuánto espacio ocupa WhatsApp

Desde la pestaña Chats:

Toque el ícono de menú. Ingrese a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento. En la parte superior verá cuánto espacio utiliza WhatsApp en el dispositivo.

Qué archivos ocupan más espacio

WhatsApp clasifica los archivos en:

Reenviados varias veces

Mayores a 5 MB

Archivos multimedia por chat o canal

Cada elemento muestra su tamaño en pantalla y puede organizarse por fecha o tamaño. Esto permite identificar rápidamente los archivos más pesados que podrían eliminarse sin afectar conversaciones importantes.

Cómo eliminar contenido y liberar espacio

Para eliminar archivos desde la app:

Ingrese a Administrar almacenamiento. Seleccione el chat deseado. Mantenga presionado un archivo y seleccione más si desea eliminarlos en grupo. Toque el ícono de eliminar. Marque la opción Eliminar todas las copias para liberar espacio de forma efectiva.

También puede eliminar contenido usando la barra de búsqueda. Ingrese a la lista de chats, escriba un término y seleccione fotos, videos o documentos. Desde ahí podrá eliminar elementos individuales.

Cómo vaciar un chat sin borrarlo

Para quienes desean conservar el chat pero eliminar todo su contenido:

Abra el chat. Toque el ícono de menú > Más > Vaciar chat. Seleccione si desea eliminar archivos de la galería y mensajes destacados.

El chat no desaparecerá de la lista, pero todo su contenido se eliminará del almacenamiento.

¿Qué pasa si no libera espacio?

Cuando el almacenamiento disponible alcanza niveles críticos, WhatsApp puede mostrar alertas o dejar de funcionar. En esos casos, la app solicitará liberar espacio para seguir operando normalmente.

Para liberar espacio fuera de WhatsApp, debe ingresar a los ajustes del teléfono o consultar con el fabricante del dispositivo.