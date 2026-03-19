Tecnología

Cómo ocultar el estado ‘en línea’ en WhatsApp en 2026: guía práctica para Android y iPhone

Aprenda cómo ocultar el estado ‘en línea’ en WhatsApp en 2026. Guía paso a paso para Android y iPhone con opciones de privacidad y limitaciones clave

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Conozca qué celulares dejarán de usar WhatsApp en 2026 por falta de soporte técnico y de seguridad.
WhatsApp ofrece opciones para ocultar su estado en línea. Estos son los pasos y las limitaciones que debe conocer en 2026. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMetaWhatsAppAndroidiPhone
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.