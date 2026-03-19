Cómo ocultar el estado ‘en línea’ en WhatsApp en 2026: guía práctica para Android y iPhone

WhatsApp ofrece opciones para ocultar su estado en línea. Estos son los pasos y las limitaciones que debe conocer en 2026.

WhatsApp permite controlar quién puede ver la última conexión y el estado “en línea”, una función que indica si una persona tiene la aplicación abierta. Ajustar esta opción mejora la privacidad y evita que otros sepan cuándo usted está activo.

En 2026, la plataforma mantiene configuraciones simples para modificar esta visibilidad tanto en Android como en iOS. Los cambios se realizan desde el apartado de privacidad y aplican de inmediato.

Qué significa estar ‘en línea’ en WhatsApp

El estado “en línea” indica que la aplicación está abierta y con conexión a Internet. No implica lectura de mensajes, sino únicamente actividad en la app.

La “hora de últ. vez” muestra el momento en que el usuario usó WhatsApp por última vez. Ambas opciones pueden configurarse de forma independiente.

Cómo ocultar el estado en Android

Para cambiar quién puede ver su actividad en Android, WhatsApp habilita varias opciones de privacidad:

Ingrese a Ajustes desde el menú de tres puntos.

desde el menú de tres puntos. Seleccione Privacidad .

. Toque Hora de últ. vez y En línea .

. Elija entre: Todos, Mis contactos, Mis contactos excepto… o Nadie.

La configuración personalizada permite limitar la visibilidad solo a ciertos contactos o bloquearla completamente.

Cómo ocultarlo en iPhone (iOS)

En dispositivos Apple, el proceso es similar, aunque cambia la ruta inicial:

Ingrese a Ajustes .

. Ingrese a Privacidad .

. Seleccione Hora de últ. vez y En línea .

. Defina quién puede ver esa información.

Las opciones son idénticas a las de Android y permiten un control detallado de la visibilidad.

Por qué no puede ver el estado de otra persona

Existen varias razones por las que usted no puede ver la última conexión o el estado en línea de otro usuario:

Usted ocultó su propia información.

No tiene guardado el contacto.

No ha tenido interacción previa.

La otra persona lo bloqueó.

El usuario configuró su privacidad.

Existe un problema temporal de conexión.

La restricción mutua aplica cuando usted decide no compartir su información, ya que tampoco podrá ver la de otros.

Limitaciones de privacidad que debe considerar

Aunque oculte su estado en línea, WhatsApp mantiene algunas señales visibles dentro del chat.

Por ejemplo, el indicador de escritura sigue activo, por lo que otros usuarios podrán ver cuando usted está redactando un mensaje en una conversación abierta.