Cómo modificar la voz en mensajes de audio de WhatsApp y sorprender a sus contactos

WhatsApp no altera la voz de forma nativa. Una app externa permite grabar audios con efectos y compartirlos de manera sencilla y segura.

Modificar la voz en los audios de WhatsApp sí es posible aunque la aplicación no tenga una función oficial. Un método externo permite enviar mensajes con efectos de sonido distintos y generar momentos de entretenimiento entre amigos y familiares.

La plataforma de mensajería de Meta permite grabar notas de voz. Sin embargo, no incluye herramientas para alterar el tono. Aun así, existen aplicaciones de terceros que facilitan esta opción de forma sencilla y segura.

Una alternativa para audios más divertidos

Una de las opciones disponibles es la aplicación Cambiador de voz con efectos, compatible con Android y iPhone. Esta herramienta permite grabar audios y aplicar filtros antes de enviarlos por WhatsApp.

La aplicación registró una calificación de 4,7/5 en Play Store. Su funcionamiento requiere permisos básicos como acceso a la grabadora, almacenamiento y contactos del dispositivo.

Además, permite compartir los audios en otras plataformas como Messenger, lo que amplía las opciones de uso.

Efectos disponibles para cambiar la voz

El cambiador de voz ofrece más de 50 efectos distintos. Entre los más populares se encuentran:

Helio

Robot

Voz grave

Monstruo

Extraterrestre

Ardilla

Borracho

Zombie

Pato

Diablo

La aplicación incluye publicidad. Algunos efectos solo se habilitan tras visualizar anuncios.

Paso a paso para enviar audios con voz distorsionada

Para enviar un audio modificado por WhatsApp, siga este procedimiento:

Abra cambiador de voz con efectos y autorice los permisos solicitados. Toque el micrófono y grabe el mensaje deseado. Elija el efecto de voz de su preferencia. Presione los tres puntos para compartir el audio. Seleccione WhatsApp y envíe el mensaje al contacto elegido.

Este método no impone límites en la cantidad de audios enviados.

Detalles que debe tomar en cuenta

Los mensajes de voz enviados desde esta aplicación no muestran la foto de perfil. WhatsApp los identifica con el ícono de un audífono, ya que el archivo se comparte desde una app externa.

Existen otras plataformas como CapCut que también permiten modificar la voz. Antes de utilizarlas, resulta recomendable revisar los permisos solicitados, las calificaciones y la confiabilidad de cada aplicación.

Descargar solo desde tiendas oficiales reduce riesgos para la privacidad y la seguridad del dispositivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.