¿Cómo limpiar su nevera de forma correcta y cada cuánto hacerlo para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos?

Expertos revelaron la frecuencia ideal para limpiar la nevera y los errores que elevan el consumo de energía en casa.

La limpieza de la nevera influye de forma directa en la seguridad alimentaria, el ahorro de electricidad y la vida útil del electrodoméstico. Fabricantes como LG y Samsung recomiéndan establecer rutinas periódicas de mantenimiento para evitar bacterias, malos olores y un mayor gasto energético.

Las compañías indican que la acumulación de suciedad y una organización inadecuada dificultan la circulación del aire frío dentro del equipo. Esa situación obliga al motor a trabajar con mayor esfuerzo. Como consecuencia, aumenta el consumo eléctrico y se acelera el desgaste de las piezas internas.

¿Por qué es importante limpiar la nevera?

La nevera funciona como el principal espacio de almacenamiento de productos perecederos. La falta de limpieza facilita la aparición de bacterias, moho y malos olores que afectan la conservación de los alimentos.

Los fabricantes señalaron que el mantenimiento adecuado también reduce el riesgo de averías mecánicas y evita gastos adicionales en reparaciones o consumo ineficiente de energía.

Productos recomendados para limpiar la nevera

Los equipos técnicos de las marcas aconsejaron evitar químicos abrasivos o productos agresivos que puedan dañar las superficies internas.

Entre los elementos recomendados destacan:

Paños de microfibra húmedos y secos.

húmedos y secos. Esponjas suaves que no rayen.

Agua tibia con jabón lavavajillas suave.

Vinagre blanco como desinfectante natural.

Paso a paso para limpiar correctamente la nevera

1. Desconectar y vaciar el equipo

Antes de iniciar la limpieza, los fabricantes recomendaron desconectar la nevera de la corriente eléctrica. Luego se deben retirar todos los alimentos para revisar fechas de vencimiento y desechar productos en mal estado.

2. Lavar bandejas y cajones

Las bandejas, estantes y cajones desmontables deben lavarse con agua tibia y jabón neutro. Después se dejan secar al aire.

3. Desinfectar el interior

Las paredes internas, esquinas y empaques de goma se limpian con un paño húmedo. El vinagre blanco ayuda a eliminar microorganismos acumulados en las juntas y zonas de difícil acceso.

4. Secar y reorganizar alimentos

Tras secar el interior con un paño de microfibra, se reinstalan las piezas y se acomodan los alimentos. Los productos con vencimiento más cercano deben colocarse en la parte frontal.

La parte externa también requiere mantenimiento

Los fabricantes indicaron que la limpieza exterior debe realizarse con detergente neutro y un paño suave. Además, aconsejaron retirar el polvo acumulado en la parte trasera del electrodoméstico.

La suciedad en el condensador afecta la eficiencia del motor y eleva el consumo eléctrico.

¿Cada cuánto tiempo debe limpiarse la nevera?

La frecuencia depende del tipo de alimentos almacenados.

Una limpieza profunda mensual resulta suficiente para la mayoría de los hogares.

resulta suficiente para la mayoría de los hogares. Si predominan carnes crudas o lácteos, se recomienda una limpieza semanal.

Cuando se almacenan más frutas y vegetales frescos, la limpieza ideal es cada dos semanas.

Los fabricantes insistieron en que estas prácticas mejoran el rendimiento del equipo y ayudan a conservar los alimentos en mejores condiciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.