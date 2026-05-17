Tecnología

¿Cómo limpiar su nevera de forma correcta y cada cuánto hacerlo para ahorrar energía y conservar mejor los alimentos?

La limpieza de la nevera no solo evita malos olores. Fabricantes explicaron cada cuánto debe hacerse y cuáles hábitos ayudan a reducir el consumo eléctrico y proteger los alimentos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Expertos revelaron la frecuencia ideal para limpiar la nevera y los errores que elevan el consumo de energía en casa.
Expertos revelaron la frecuencia ideal para limpiar la nevera y los errores que elevan el consumo de energía en casa. (Canva stoock/AndreyPopov de Getty Images / pixelshot)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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