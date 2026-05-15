Cómo limpiar su lavadora correctamente y evitar malos olores, moho y fallas

La limpieza mensual o bimestral ayuda a prevenir moho, sedimentos, drenaje lento y averías en la lavadora.

El mantenimiento periódico de la lavadora es clave para conservar la higiene de la ropa y alargar la vida útil del electrodoméstico.

Fabricantes como LG, Whirlpool y Haceb advierten que los residuos de detergente, las pelusas y la humedad pueden causar malos olores, moho y fallas técnicas. Entre los problemas más frecuentes están las obstrucciones en el drenaje y los daños en componentes internos.

Aunque la lavadora limpia prendas, el aparato no cuenta con un sistema de autolimpieza total. Con el uso diario, restos de suavizante y suciedad quedan en el tambor, las juntas de goma y los dispensadores.

Esa acumulación favorece el crecimiento de bacterias. También reduce la eficiencia del equipo. Esto puede elevar los costos de reparación y acortar la vida útil de la lavadora.

Los fabricantes recomiendan una limpieza profunda cada dos o tres meses cuando el uso es normal. Si la lavadora se usa todos los días o con cargas máximas, el mantenimiento del tambor, los filtros y el cajón del detergente debe hacerse cada mes.

Hay señales que indican una necesidad urgente de limpieza. Entre ellas están el olor a humedad, las manchas negras en las gomas de la puerta y un drenaje más lento de lo habitual.

Pasos para limpiar la lavadora

El primer paso es retirar el cajón del detergente. Debe sumergirse en agua caliente con jabón o vinagre. Luego, se recomienda usar un cepillo para quitar restos endurecidos antes de colocarlo de nuevo.

Después se debe limpiar el filtro de drenaje. Este componente atrapa monedas, pelusas, cabellos y objetos pequeños que quedan en la ropa. Si se tapa, la lavadora trabaja con más esfuerzo.

Para limpiarlo, se debe apagar la máquina. Luego, coloque una toalla debajo del filtro, retírelo con cuidado y lávelo con agua tibia hasta eliminar toda la suciedad.

El siguiente paso es limpiar el tambor y las gomas. El tambor puede asearse con vinagre blanco y un paño de microfibra. La junta de goma requiere agua tibia y jabón, ya que ahí suele concentrarse el moho.

También conviene ejecutar un ciclo de desinfección. Un lavado vacío con agua caliente y bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar olores y retirar depósitos minerales.

Cómo prolongar la vida útil

Los fabricantes recomiendan usar detergentes de alta calidad y respetar las dosis indicadas. El exceso de jabón es una de las principales causas de sedimentos.

Otra medida preventiva es dejar la puerta abierta después de cada ciclo. Esto permite que la humedad se evapore.

En modelos de carga frontal, se aconseja activar la función Tub Clean, si el equipo la incluye. En lavadoras de carga superior, se recomienda usar agua a máxima temperatura con vinagre.

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*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.