Cómo liberar espacio de almacenamiento en WhatsApp y evitar fallas en su celular

Eliminar videos, fotos y chats antiguos desde la app permite recuperar espacio y prevenir fallas en WhatsApp.

WhatsApp requiere espacio de almacenamiento suficiente para funcionar con normalidad. Cuando la memoria del teléfono se satura, la aplicación puede presentar fallas, impedir descargas o incluso bloquear el envío de mensajes. La plataforma ofrece herramientas internas para identificar y eliminar archivos innecesarios tanto en Android como en iPhone.

La acumulación de fotos, videos, documentos y chats antiguos explica la mayoría de los problemas de espacio. WhatsApp también advierte que el cálculo de almacenamiento puede variar entre la app y el sistema operativo del teléfono, debido a diferencias técnicas en la medición.

Antes de borrar cualquier contenido, la aplicación recomienda realizar una copia de seguridad en Google Drive o iCloud, según el sistema operativo, para evitar la pérdida permanente de información.

Dónde revisar cuánto espacio ocupa WhatsApp

WhatsApp permite conocer con precisión el espacio que utiliza dentro del dispositivo.

En Android, el usuario debe ingresar a Ajustes, luego a Almacenamiento y datos y seleccionar Administrar almacenamiento desde la pestaña Chats. En iPhone, la ruta es Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

En la parte superior de la pantalla aparece el espacio total ocupado por WhatsApp, junto con un desglose por chats y archivos multimedia.

Archivos grandes y reenviados

La herramienta de administración permite localizar archivos que consumen más memoria, como videos pesados o contenidos reenviados varias veces.

WhatsApp clasifica estos elementos por categorías como Más de 5 MB o Reenviado varias veces, lo que facilita su eliminación rápida. También es posible ordenar los archivos por tamaño, fecha o antigüedad.

Cada archivo muestra su peso exacto y permite verificar de qué chat proviene antes de eliminarlo.

Cómo eliminar archivos sin borrar el chat

El usuario puede borrar fotos, videos o documentos específicos sin eliminar la conversación completa.

Desde Administrar almacenamiento, se selecciona el chat o canal correspondiente, se marcan uno o varios archivos y se presiona el ícono de eliminar. WhatsApp ofrece la opción de eliminar todas las copias, lo que resulta clave cuando un mismo archivo aparece duplicado.

Una vez eliminados, estos archivos no se pueden volver a descargar desde el chat.

Vaciar chats completos para liberar más espacio

Otra alternativa es vaciar todo el contenido de un chat, incluyendo mensajes, enlaces y archivos multimedia.

En Android, se accede al chat, se selecciona Más opciones, luego Vaciar chat. En iPhone, se entra al perfil del contacto o grupo y se elige la misma opción.

Este proceso no elimina el chat ni saca al usuario de los grupos, pero sí borra de forma permanente todo su contenido.

Eliminar archivos desde la búsqueda

WhatsApp también permite borrar archivos mediante la barra de búsqueda.

Al tocar la lupa, el usuario puede filtrar por Fotos, Videos o Documentos, seleccionar un archivo específico y eliminarlo directamente. En iPhone, esta eliminación aplica solo para el usuario.

Alertas por falta de espacio

Cuando el almacenamiento del teléfono llega a niveles críticos, WhatsApp puede dejar de funcionar correctamente y mostrar alertas para liberar espacio.

En esos casos, la empresa sugiere borrar contenido fuera de la aplicación o consultar con el fabricante del dispositivo para optimizar el almacenamiento general del teléfono.