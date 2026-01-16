Tecnología

Cómo encontrar la ‘papelera’ de WhatsApp con archivos y conversaciones: el paso a paso

La función clave para restaurar chats borrados de WhatsApp está en las copias automáticas en la nube y puede activarse fácilmente.

Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
WhatsApp no tiene papelera, pero las copias de seguridad permiten recuperar chats y archivos eliminados si se siguen ciertos pasos.
WhatsApp no tiene papelera, pero las copias de seguridad permiten recuperar chats y archivos eliminados si se siguen ciertos pasos.







