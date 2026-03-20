Cómo leer mensajes de WhatsApp sin activar el ‘visto’: opciones y límites

Guía práctica para leer mensajes sin activar el visto en WhatsApp con ajustes y métodos alternativos.

La función de confirmación de lectura en WhatsApp muestra cuándo una persona abre un mensaje. Sin embargo, existen formas de evitar el “doble check azul” y mantener mayor privacidad en las conversaciones.

WhatsApp opera en celulares, computadoras y tablets. Con el paso del tiempo, la plataforma incorpora herramientas que modifican la experiencia de uso. Entre ellas destaca el “visto”, que indica la hora y fecha en que se lee un mensaje.

Desactivar el ‘visto’ paso a paso

La opción más directa consiste en desactivar las confirmaciones de lectura. Al hacerlo, los mensajes solo muestran dos marcas grises, lo que indica envío y recepción.

Para lograrlo, siga estos pasos:

Ingrese a WhatsApp.

Diríjase a Ajustes .

. Seleccione Privacidad .

. Desactive Confirmaciones de lectura.

Con esta configuración, el “visto” deja de aparecer en chats individuales. No es necesario que ambas personas lo desactiven. Basta con que una lo haga.

No obstante, el Centro de Ayuda de WhatsApp indica que esta función no aplica en chats grupales ni en la reproducción de mensajes de voz. En esos casos, la confirmación se mantiene activa.

Además, al desactivar esta opción, usted tampoco podrá ver si otras personas leyeron sus mensajes ni quién revisó sus estados.

Otras formas de leer mensajes sin abrir el chat

Existen alternativas que permiten revisar mensajes sin activar el “visto”, sin modificar la configuración principal.

Desde el centro de notificaciones

Usted puede leer mensajes al desplegar el centro de notificaciones del celular. Solo debe deslizar hacia abajo la pantalla.

Si el texto es extenso, no siempre se muestra completo. Algunos dispositivos permiten ampliar la vista al mantener presionada la notificación.

Con el widget de WhatsApp en Android

Otra opción disponible es el widget de WhatsApp, exclusivo para dispositivos con sistema Android.

Para activarlo:

Mantenga presionada la pantalla principal.

Seleccione la opción Widget .

. Elija WhatsApp y colóquelo en el espacio deseado.

El widget muestra los mensajes recibidos sin necesidad de abrir la aplicación. Así, usted puede leerlos sin generar confirmación de lectura.

Privacidad frente a comunicación

Desactivar el “visto” responde a una preferencia de privacidad. Sin embargo, también limita la información en las conversaciones. Algunas personas consideran útil saber si un mensaje fue leído, mientras otras priorizan el control sobre su actividad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.