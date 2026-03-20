Tecnología

Cómo leer mensajes de WhatsApp sin activar el ‘visto’: opciones y límites

Cómo leer mensajes de WhatsApp sin activar el visto. Guía para desactivar confirmaciones de lectura y usar notificaciones o widget en Android

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Por El Universal / México / GDA
WhatsApp ofrece herramientas para vaciar chats y liberar memoria en su celular. Aprenda a usar estas opciones sin perder datos importantes.
Guía práctica para leer mensajes sin activar el visto en WhatsApp con ajustes y métodos alternativos. (Canva /Canva)







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