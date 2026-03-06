¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: Guía paso a paso con ayuda de la inteligencia artificial

Aprenda a generar retratos profesionales con Gemini gratis y sin cámaras ni editores, solo usando una foto y una descripción precisa.

Conexión a Internet, una buena foto y una descripción clara. Esos son los tres elementos necesarios para crear retratos profesionales sin costo con ayuda de Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por Google.

Gracias a esta herramienta, cualquier persona puede obtener imágenes de alta calidad sin requerir conocimientos avanzados en fotografía. La IA genera resultados de estilo editorial, corporativo o artístico con solo una descripción precisa.

¿Qué se necesita para generar imágenes profesionales con Gemini?

El proceso comienza con el ingreso a la plataforma Gemini. Para ello, es necesario acceder desde su página web o desde la aplicación móvil, e iniciar sesión con una cuenta de Google.

Después, se debe cargar una imagen base, preferiblemente de rostro o medio cuerpo.

La fotografía original debe tener buena iluminación y un fondo neutro, ya que esto permite a la inteligencia artificial trabajar con mayor precisión.

El siguiente paso es redactar un prompt (descripción) detallado. Por ejemplo: “retrato de estudio, luz suave, fondo neutro, fotorrealista, resolución 8K”.

Este tipo de instrucciones específicas facilita la generación de retratos de alta calidad.

Luego de enviar la solicitud, Gemini ofrece varias opciones de imagen. El usuario puede revisar los resultados, seleccionar el que más le convenza y, si lo considera necesario, ajustar el prompt para lograr una versión más cercana a lo que busca.

Una vez definido el retrato ideal, el último paso consiste en descargar la imagen y utilizarla para portafolios, redes sociales o fines profesionales.

Con Gemini, es posible obtener un retrato corporativo realista y gratuito para su perfil de LinkedIn con solo una foto y un buen prompt. (Canva /Canva)

¿Cómo lograr un retrato realista y profesional sin pagar?

El elemento más importante para obtener resultados de calidad es la precisión en el prompt.

Mientras más detallada sea la descripción, mejores serán las versiones que entregará la herramienta.

Se recomienda incluir elementos como tipo de iluminación, estilo de imagen, tipo de fondo, atuendo, pose, calidad (por ejemplo, “8K”), nitidez y naturalidad en la piel.

Si el resultado inicial no es el deseado, se puede modificar el prompt y generar nuevas versiones hasta encontrar la más adecuada.

Ejemplos de prompts para retratos en Gemini

Gemini permite crear distintos tipos de retrato según el uso que se le dará. A continuación, algunos modelos sugeridos:

Retrato clásico de estudio : Retrato de estudio profesional, luz suave y difusa, fondo liso color beige, estilo editorial de revista, piel natural sin imperfecciones, alta resolución, ultra detallado, enfoque en el rostro

: Retrato corporativo para LinkedIn : Fotografía tipo corporativa, plano medio, camisa blanca y saco formal, fondo gris claro, luz lateral profesional, expresión seria y confiada, calidad 8K, imagen fotorrealista

: Retrato artístico en exteriores: Retrato artístico en exterior, luz dorada de atardecer, fondo urbano desenfocado, estilo cinematográfico, tonos cálidos, nitidez alta, piel bien iluminada, pose natural y relajada

Estos ejemplos pueden ajustarse según las preferencias personales o el estilo deseado.

La herramienta funciona mejor cuando se le brinda información específica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.