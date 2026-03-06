Tecnología

¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: Guía paso a paso con ayuda de la inteligencia artificial

Con solo una imagen, conexión a internet y un buen prompt, es posible crear retratos de alta calidad sin necesidad de ser fotógrafo

Por El Universal / México / GDA y Silvia Ureña Corrales
Aprenda a generar retratos profesionales con Gemini gratis y sin cámaras ni editores, solo usando una foto y una descripción precisa. (El Universal/El Universal)







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

