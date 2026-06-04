¿Cómo funcionará la nueva alerta de WhatsApp contra estafas de números desconocidos?

El sistema advertirá sobre posibles estafas provenientes de contactos extraños y permitirá a los usuarios bloquear o reportar el chat de forma directa.

La aplicación de mensajería WhatsApp trabaja actualmente en una nueva tecnología que permitirá detectar mensajes fraudulentos enviados por números desconocidos. Esta herramienta funcionará de forma interna en el propio dispositivo para mantener la privacidad de los usuarios.

El portal especializado WABetainfo localizó esta función en la beta de la aplicación para el sistema operativo Android (v2.26.22.2). La compañía desarrolla esta opción con el objetivo de alertar a las personas ante potenciales estafas.

Esta nueva tecnología se basa en un desarrollo propio de la empresa Meta. El sistema analiza los textos recibidos de contactos desconocidos directamente en el teléfono. Si el mecanismo detecta un riesgo de fraude, el usuario decidirá si prefiere bloquear y denunciar el número o mantener la conversación.

Debido a que el proceso se ejecuta en el dispositivo, el análisis no envía información a servidores externos ni a los de Meta. Esta característica técnica permite mantener la privacidad y respeta la encriptación de extremo a extremo de la plataforma.

La herramienta operará en segundo plano para evitar interrupciones en la actividad diaria de la aplicación. El sistema incluirá un historial que detallará cuándo y cómo se activó cada alerta.

Esta función será opcional para los usuarios y llegará desactivada por defecto.