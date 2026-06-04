Tecnología

¿Cómo funcionará la nueva alerta de WhatsApp contra estafas de números desconocidos?

La nueva función en desarrollo de la aplicación de Meta analizará los textos en segundo plano sin enviar datos a servidores externos

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Por Europa Press
El sistema advertirá sobre posibles estafas provenientes de contactos extraños y permitirá a los usuarios bloquear o reportar el chat de forma directa.
El sistema advertirá sobre posibles estafas provenientes de contactos extraños y permitirá a los usuarios bloquear o reportar el chat de forma directa. (Canva Stocks/Sora Shimazaki de Pexels / Ketut Subiyanto)







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