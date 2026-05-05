Cómo evitar que ChatGPT y otras IA usen sus datos: guía para proteger su privacidad en chatbots

Configurar la privacidad en chatbots reduce el riesgo de que su información personal o laboral sea utilizada en modelos de inteligencia artificial.

El uso de chatbots con inteligencia artificial implica un riesgo poco visible. Cada consulta que usted realiza puede convertirse en insumo para entrenar modelos. Esta práctica es común en plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity. La exposición incluye datos personales y también información laboral sensible.

El entrenamiento de estos sistemas se basa en grandes volúmenes de datos. Los modelos de lenguaje aprenden a partir de contenidos públicos y de las interacciones de los usuarios. Este proceso permite mejorar respuestas. Sin embargo, también incorpora información que usted introduce en cada conversación.

El problema radica en la privacidad de los datos. Si usted comparte detalles sobre salud, finanzas o relaciones, esa información podría integrarse al modelo. Las empresas aseguran que aplican anonimización. Aun así, este proceso no garantiza protección total frente a posibles reidentificaciones en el futuro.

El riesgo aumenta en entornos laborales. El uso de chatbots puede exponer información confidencial de empresas o clientes. Esto incluye datos comerciales o código propietario. La filtración podría generar consecuencias legales o regulatorias.

Ante este panorama, existen medidas para reducir la exposición. La mayoría de plataformas ofrece opciones para evitar el uso de datos en entrenamiento. En ChatGPT, usted debe ingresar a configuración y desactivar la función “Mejorar el modelo para todos”. En Gemini, la opción se encuentra en la actividad de aplicaciones. Claude incluye un ajuste de privacidad similar. Perplexity permite desactivar la retención de datos.

Estas acciones limitan el uso de su información. No afectan la calidad de las respuestas. Sin embargo, requieren confianza en el cumplimiento de cada empresa, ya que no existen auditorías independientes completas.

También es importante considerar que las plataformas pueden conservar datos por razones legales. Por ello, se recomienda eliminar o anonimizar cualquier contenido sensible antes de interactuar con estos sistemas.

Otra alternativa consiste en utilizar intermediarios digitales. Herramientas como Apple Intelligence o DuckDuckGo Duck.ai ofrecen capas adicionales de privacidad. Estas soluciones reducen la exposición directa ante grandes empresas tecnológicas.

El uso responsable de la inteligencia artificial requiere precaución. La protección de datos depende en gran medida de las decisiones que usted tome al interactuar con estas plataformas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.