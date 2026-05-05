Tecnología

Cómo evitar que ChatGPT y otras IA usen sus datos: guía para proteger su privacidad en chatbots

Las principales plataformas de inteligencia artificial permiten desactivar el uso de datos personales para entrenamiento con simples ajustes de configuración

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Por La Nación / Argentina / GDA
Íconos de las apps de ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude y Perplexity, en la pantalla de un celular
Configurar la privacidad en chatbots reduce el riesgo de que su información personal o laboral sea utilizada en modelos de inteligencia artificial. (Shutterstock/Imagen)







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La Nación / Argentina / GDA

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