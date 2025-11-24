¿Cómo escuchar notas de voz de WhatsApp sin que se enteren?

Cuando una persona envía una nota de voz por WhatsApp, la aplicación marca con un indicador azul si el destinatario la escuchó. Este pequeño cambio en el color del ícono de reproducción informa al remitente que su audio ya fue reproducido.
Sin embargo, hay formas de evitar este aviso, ya que existen trucos que permiten escuchar estos mensajes de forma discreta. A continuación, se explican dos opciones funcionales que puede aplicar en su dispositivo móvil.
Opción 1: desactivar la conexión a Internet
Una forma práctica consiste en desactivar la red wifi o los datos móviles antes de abrir la nota de voz. Si el audio ya fue descargado por el sistema, podrá reproducirse sin conexión. De este modo, el remitente no recibirá la notificación de reproducción.
Pero hay una condición: una vez que se reactive la conexión a Internet, la aplicación enviará la señal de que el mensaje fue escuchado. Por eso, si se elige este método, se recomienda no volver a conectarse hasta que se esté seguro de no querer mantener la privacidad.
Opción 2: reenviar el mensaje a su propio chat
Una segunda alternativa consiste en reenviarse la nota de voz a uno mismo. Para esto, debe seguirse un proceso simple:
- Ingrese al navegador de su celular.
- Escriba en la barra de búsqueda:
wa.me/xxxxxxxx, sustituyendo las “x” por su número telefónico con código de país.
- Se abrirá una ventana de WhatsApp Web con la opción de iniciar un chat con ese número.
- Regrese al chat donde recibió el audio y mantenga presionado el mensaje.
- Elija la opción “Reenviar” y envíelo a la conversación consigo mismo.
Una vez que el audio esté en su propio chat, podrá reproducirlo sin que se notifique al remitente. Así, podrá escuchar el mensaje con total discreción.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.