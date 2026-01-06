Cómo enviar mensajes a números por WhatsApp sin guardarlos en los contactos

WhatsApp incluye funciones para enviar números y abrir chats sin guardarlos, mediante mensajes, reenvíos y la herramienta clic para chatear.

WhatsApp permite compartir números telefónicos sin tenerlos guardados en la agenda del celular. La aplicación ofrece varias opciones para enviar contactos y también para iniciar conversaciones sin registrar previamente a la otra persona.

Esta función resulta útil cuando usted necesita reenviar un número a un conocido o comunicarse con alguien de forma puntual, sin añadirlo de manera permanente a su lista de contactos.

Envío de números que no están guardados

La forma más sencilla consiste en escribir el número telefónico directamente en el mensaje. WhatsApp lo reconoce como contacto y permite compartirlo sin restricciones.

Otra alternativa es usar la opción de reenviar mensajes. Si una persona le envía un número que no tiene registrado, usted puede reenviarlo a otros chats sin necesidad de guardarlo.

También existe la posibilidad de compartir un contacto que está en la agenda del teléfono pero no en WhatsApp. En ese caso, usted debe ingresar a la agenda del dispositivo, seleccionar el contacto y pulsar la opción Compartir. Luego elige WhatsApp como medio de envío.

Según el dispositivo, el sistema ofrece distintos formatos de envío, como código QR, invitación o mensaje de texto, entre otros.

Conversar sin guardar el contacto

WhatsApp también permite iniciar conversaciones con números no registrados mediante la función conocida como clic para chatear, según información del Centro de ayuda de la plataforma.

Esta herramienta funciona tanto en teléfonos móviles como en la versión web y requiere que la otra persona tenga una cuenta activa en la aplicación.

Para utilizarla, usted debe seguir estos pasos:

Ingresar en el navegador la dirección wa.me/number .

. Sustituir la palabra number por el número telefónico completo, sin guiones ni paréntesis.

por el número telefónico completo, sin guiones ni paréntesis. Al abrir el enlace, WhatsApp muestra el chat listo para iniciar la conversación.

De esta manera, la app permite comunicarse sin necesidad de guardar el número en la agenda.

WhatsApp facilita el envío y uso de números telefónicos sin registro previo, aunque la plataforma recomienda no compartir información personal con personas desconocidas para evitar riesgos de seguridad.

