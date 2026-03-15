Cómo eliminar el caché de WhatsApp paso a paso y por qué hacerlo mejora el rendimiento del celular

Aprenda cómo borrar el caché de WhatsApp en Android y iPhone. Este proceso libera espacio y mejora el funcionamiento de la aplicación.

Limpiar el almacenamiento de WhatsApp es una tarea sencilla. Sin embargo, muchas personas no lo hacen con regularidad. Esto puede provocar que la aplicación funcione de forma deficiente.

El caché almacena información temporal. Allí se guardan imágenes, audios, stickers y documentos que la app utiliza para cargar más rápido el contenido. Con el paso del tiempo, estos archivos se acumulan y ocupan espacio en el dispositivo.

Cuando el caché alcanza su límite, el sistema puede presentar errores, lentitud o bloqueos. En algunos casos incluso impide el acceso a la aplicación. Por esa razón se recomienda limpiar este almacenamiento al menos una vez al mes.

Además, si el teléfono tiene poco espacio disponible, WhatsApp puede presentar problemas de funcionamiento. El propio servicio advierte en su centro de ayuda que el bajo almacenamiento afecta el desempeño de la aplicación.

Eliminar archivos innecesarios ayuda a mantener un mejor rendimiento del celular y evita fallos en el servicio de mensajería.

¿Qué es el caché de WhatsApp?

El caché de una aplicación es una memoria temporal del dispositivo. Su función consiste en guardar datos que la app utiliza con frecuencia.

En el caso de WhatsApp, esta memoria almacena archivos como fotos, videos, documentos, audios y stickers. Estos elementos se guardan temporalmente para que la aplicación funcione con mayor rapidez.

No obstante, cuando estos datos se acumulan durante mucho tiempo, pueden saturar el almacenamiento y provocar problemas en la aplicación.

Cómo eliminar el caché de WhatsApp

El procedimiento depende del sistema operativo del teléfono. Los pasos son diferentes en Android y iOS.

En Android

Ingrese a Ajustes de WhatsApp. Seleccione la opción Administrar almacenamiento. Revise los archivos multimedia guardados. Puede filtrarlos por peso, remitente o fecha. Elija los archivos que desea eliminar o presione Seleccionar todos para borrarlos de forma permanente.

En iPhone (iOS)

Abra Ajustes dentro de WhatsApp. Ingrese a Almacenamiento y datos. Seleccione Administrar almacenamiento. Busque la opción Buscar chats o canales. Abra las conversaciones que ocupan más espacio. Mantenga presionados los archivos y elimine los que desee con Eliminar mensajes.

Este procedimiento no se puede realizar en WhatsApp Web.

Recomendación para evitar problemas

WhatsApp puede enviar notificaciones cuando el almacenamiento está lleno. Sin embargo, lo más recomendable es limpiar el caché de forma mensual.

También conviene eliminar archivos innecesarios del teléfono. Esta práctica libera espacio y permite que WhatsApp y el dispositivo funcionen con mayor estabilidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.