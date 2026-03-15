Tecnología

Cómo eliminar el caché de WhatsApp paso a paso y por qué hacerlo mejora el rendimiento del celular

Conozca qué es, por qué se recomienda limpiarlo y el paso a paso para hacerlo en Android y iPhone

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Por El Universal / México / GDA
Aprenda cómo borrar el caché de WhatsApp en Android y iPhone. Este proceso libera espacio y mejora el funcionamiento de la aplicación.
Aprenda cómo borrar el caché de WhatsApp en Android y iPhone. Este proceso libera espacio y mejora el funcionamiento de la aplicación. (Canva stock /Pixelshot / Tirachard Kumtanom)







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