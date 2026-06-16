Tecnología

Cómo eliminar archivos basura de WhatsApp y recuperar espacio en su celular sin borrar conversaciones

La aplicación permite borrar fotos, videos y documentos desde sus ajustes sin necesidad de eliminar conversaciones importantes.

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Por Silvia Ureña Corrales
Gestionar el almacenamiento de WhatsApp ayuda a evitar errores en la app y mejora el rendimiento general del teléfono móvil.
Gestionar el almacenamiento de WhatsApp ayuda a evitar errores en la app y mejora el rendimiento general del teléfono móvil. (ChatGPT/Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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