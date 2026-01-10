Cómo detectar si alguien ingresó a su cuenta de WhatsApp y las claves para evitar ‘hackeos’

Los ciberdelincuentes utilizan phishing, spyware y robo de SIM para tomar cuentas de WhatsApp. Revisar dispositivos y activar verificación en dos pasos reduce riesgos.

El hackeo de cuentas de WhatsApp se convirtió en una amenaza frecuente para la seguridad digital. Los ciberdelincuentes utilizan diversas técnicas para tomar control de la información personal, acceder a conversaciones privadas y suplantar identidades sin que el usuario reciba alertas directas.

Aunque la aplicación no envía avisos automáticos ante accesos no autorizados, sí ofrece herramientas para detectar actividades sospechosas y reducir riesgos.

Métodos más comunes de hackeo en WhatsApp

De acuerdo con la plataforma de ciberseguridad Keepnet, los ataques más frecuentes contra WhatsApp incluyen varias modalidades.

El phishing mediante códigos QR, conocido como quishing, engaña al usuario para que acceda a sitios infectados. Al hacerlo, el atacante obtiene el control de la cuenta. El intercambio de SIM ocurre cuando delincuentes convencen a proveedores de telecomunicaciones para emitir una nueva tarjeta. Con ese número, toman el control de WhatsApp. El secuestro de sesión se da al usar redes WiFi públicas sin cifrado. Esa práctica facilita la interceptación de datos. El keylogging utiliza software espía que registra contraseñas y datos confidenciales, incluidos datos personales y bancarios. Las infecciones de spyware provienen de aplicaciones falsas o aparentemente inofensivas. Ese software roba contactos, mensajes y puede activar cámara y micrófono.

Cómo identificar un posible hackeo de WhatsApp

Existen señales claras que alertan sobre un acceso no autorizado a la cuenta.

Una de ellas es la presencia de dispositivos desconocidos vinculados a la sesión. Esa información se revisa en Ajustes, luego Dispositivos vinculados.

También resulta sospechoso recibir mensajes o llamadas que el usuario no realizó.

Otra alerta frecuente es la recepción de códigos de verificación sin haberlos solicitado.

Cambios inesperados en la foto de perfil o información personal también indican un posible ataque.

Medidas para proteger su cuenta de WhatsApp

La acción más importante consiste en revisar de forma constante los dispositivos vinculados. Si detecta alguno desconocido, debe eliminarlo de inmediato y cambiar el PIN.

WhatsApp ofrece la verificación en dos pasos como barrera adicional de seguridad. El proceso se realiza desde Ajustes, en la sección Cuenta.

Luego, se debe ingresar a Verificación en dos pasos y activar o configurar un PIN de seis dígitos. Posteriormente, el sistema solicita un correo electrónico y envía un código de verificación.

Además, resulta clave mantener la aplicación actualizada, ignorar mensajes o llamadas sospechosas y cerrar sesión cada vez que se utilice WhatsApp en un dispositivo ajeno, como computadoras de trabajo o de terceros.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.