Cómo detectar si alguien ingresó a su cuenta de WhatsApp y las claves para evitar ‘hackeos’

WhatsApp puede ser ‘hackeado’ sin que usted lo note. Conozca las señales de alerta, los métodos más usados por ciberdelincuentes y las medidas clave para proteger su cuenta

Por El Universal / México / GDA
Los ciberdelincuentes utilizan phishing, spyware y robo de SIM para tomar cuentas de WhatsApp. Revisar dispositivos y activar verificación en dos pasos reduce riesgos. (Shutterstock)







