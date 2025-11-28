Cómo desbloquear un iPhone si olvidó el código o cambia de operador

Desbloquear un iPhone puede parecer complicado, pero Apple ofrece una guía clara para lograrlo. Ya sea que usted haya olvidado el código de acceso o desee usar el dispositivo con un operador distinto, existen soluciones oficiales para cada caso.
Si olvidó el código de acceso del iPhone o el dispositivo está desactivado
Cuando no se recuerda el código de acceso, es necesario restablecer el iPhone por completo, lo cual elimina todos los datos almacenados. Para iniciar el proceso, se requiere una computadora.
En caso de no contar con una, la recomendación de Apple es acudir a una tienda Apple o a un proveedor autorizado.
Pasos para restablecer el iPhone:
- Apague el iPhone. En los modelos con Face ID, mantenga presionados el botón lateral y el de bajar volumen hasta que aparezca el deslizador de apagado.
- Active el modo de recuperación. Conecte el dispositivo a una computadora. Luego mantenga presionado el botón lateral. No lo suelte hasta que aparezca la imagen de una computadora y un cable.
- Restauración desde la computadora.
- En Mac, abra Finder. En Windows, utilice la app Dispositivos Apple.
- Seleccione el iPhone y pulse “Confiar”.
- Cuando se presenten las opciones de restaurar o actualizar, elija “Restaurar”.
- Si el proceso tarda más de 15 minutos, apague el iPhone y repita los pasos desde el modo de recuperación.
- Configuración del iPhone. Al finalizar, aparecerá la pantalla de saludo. Desde allí podrá configurar el dispositivo como nuevo.
Usar su iPhone con un operador diferente
El desbloqueo para cambiar de operador depende exclusivamente del operador actual. Apple no puede intervenir en este proceso.
¿Cómo saber si su iPhone ya está desbloqueado?
Ingrese a Configuración > General > Información. Si en la sección “Bloqueo de operador” aparece el texto “Sin restricciones de SIM”, significa que el dispositivo está desbloqueado.
Solicitar el desbloqueo:
- Comuníquese con su operador y pida el desbloqueo.
- El trámite puede tardar algunos días.
- Una vez aprobado, siga estos pasos para finalizar el desbloqueo.
Si posee una tarjeta SIM nueva:
- Retire la tarjeta SIM actual.
- Inserte la nueva. El dispositivo se activará automáticamente.
Si no cuenta con una nueva tarjeta SIM:
- Haga un respaldo del iPhone.
- Elimine todo el contenido del dispositivo.
- Restaure el respaldo que acaba de crear.
Si aparece un mensaje de incompatibilidad con la SIM
Podría ver una advertencia indicando que la tarjeta SIM no es compatible. Si esto sucede:
- Revise en Configuración > General > Información si el iPhone ya muestra el estado “Sin restricciones de SIM”.
- Si su dispositivo tiene iOS 13 o anterior, comuníquese nuevamente con el operador para confirmar que el desbloqueo esté reflejado en el sistema y luego restaure el iPhone a su configuración de fábrica.