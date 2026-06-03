Tecnología

Cómo desbloquear un iPhone: paso a paso

El proceso varía según el problema. Apple explica qué hacer cuando el iPhone está desactivado o bloqueado por operador

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Por Damián Arroyo C.
Restablecer el iPhone o solicitar el desbloqueo al operador son las dos vías oficiales para recuperar el control del dispositivo.
Restablecer el iPhone o solicitar el desbloqueo al operador son las dos vías oficiales para recuperar el control del dispositivo. (ChatGPT/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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